Felix Nmecha adelantó al combinado alemán en el minuto 32. En la segunda parte, Países Bajos se fabricó algunas buenas ocasiones, hasta que Cody Gakpo marcó el merecido empate en el 90+2.

El domingo, el combinado alemán se medirá a Grecia en Augsburgo. Después aún le esperan un partido en casa contra Serbia en Múnich y el duelo de vuelta a domicilio frente a Grecia.

Aquí puedes leer la crónica del partido.

Combinado alemán, notas contra Países Bajos: Marc-Andre ter Stegen

Jürgen Klopp lo nombró portero titular provisional. Si fue con razón, sigue sin estar claro tras su actuación en Ámsterdam. Las acciones de ter Stegen oscilaron entre lo desastroso y lo sobresaliente. En los saques de esquina, el meta de 34 años evidenció grandes problemas para dominar su área y tuvo así parte de responsabilidad en dos goles encajados (12 y 62). Para suerte de ter Stegen, ambos tantos no subieron al marcador por sendas faltas neerlandesas. En el juego con los pies, ter Stegen dio sensación de inseguridad en repetidas ocasiones. En el minuto 42, metió a su equipo en problemas con un pase fallido fatal directamente a Cody Gakpo. Tras algunas paradas obligadas, ter Stegen mostró en la segunda mitad hasta cuatro grandes reflejos en remates de Denzel Dumfries (60), Mexx Meerdink (62), de nuevo Meerdink (73) y Noa Lang (89). Sin opciones en el gol tardío. Nota: 3,5.

Combinado alemán, notas contra Países Bajos: Philipp Treu

Fue el único debutante que entró directamente en el once inicial. El jugador de Friburgo, de 25 años, se mostró aplicado por la banda derecha en el juego ofensivo. Antes del 1-0, Treu asistió a Adeyemi con un centro raso, aunque finalmente fue Nmecha quien marcó. En el posicionamiento sin balón estuvo por momentos algo desorientado, aunque eso también se debió a la mala cobertura general del equipo alemán. Nota: 3.

Combinado alemán, notas contra Países Bajos: Jonathan Tah

En el eje de la defensa, Klopp confió en la pareja Tah/Schlotterbeck, también preferida por el exseleccionador Julian Nagelsmann. Tah tuvo al principio problemas con Brian Brobbey, de una fortaleza física similar. En el 11, Tah hizo perder el equilibrio a Brobbey de forma decisiva en un duelo dentro del área. El árbitro Hernández Hernández dejó seguir. Igual que en la jugada posterior, cuando Tah recibió en la mano derecha pegada al cuerpo un disparo lejano de Tijjani Reijnders. En el minuto 35, Brobbey tuvo que retirarse tocado y, a partir de ahí, la jornada de trabajo de Tah fue algo más tranquila. En la ocasión clarísima de Meerdink, Tah estaba demasiado lejos (66). Nota: 4.

Combinado alemán, notas contra Países Bajos: Nico Schlotterbeck

Cometió varios pequeños despistes. En el tanto finalmente anulado de van Dijk (12), Schlotterbeck tampoco saltó lo suficientemente alto. Además, al final de la primera parte cometió una pérdida de balón imprudente junto a su propia área. A cambio, dejó algunos buenos pases. Nota: 4.

Combinado alemán, notas contra Países Bajos: Nathaniel Brown

De inicio, con vocación ofensiva: en el 38, Brown se fue al ataque y asistió a la perfección a Adeyemi, que, sin embargo, falló completamente solo. En defensa, inseguro como todo el equipo alemán. En el empate final, Brown perdió de vista a Gakpo. Nota: 4.

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Combinado alemán, notas contra Países Bajos: Felix Nmecha

Empezó discreto, antes de aprovechar un balón suelto desde corta distancia para hacer el 1-0. En el juego sin balón, el centro del campo alemán se mostró una y otra vez desorientado en líneas generales. Nota: 3.

Combinado alemán, notas contra Países Bajos: Joshua Kimmich

Regresó desde el lateral derecho al centro del campo y allí enriqueció el juego alemán con buenos pases. Su cambio de orientación hacia Treu fue el punto de partida del 1-0 de Nmecha. Pero Kimmich tampoco aportó la cobertura defensiva necesaria. Nota: 3.

Combinado alemán, notas contra Países Bajos: Nadiem Amiri

Entró a última hora en el once inicial porque Jamal Musiala se quejó de problemas en el muslo durante el calentamiento. Trabajó la zona del medio espacio izquierdo, pero allí estuvo muy pocas veces en contacto con el balón. Al menos, en la jugada previa a la clarísima ocasión de Adeyemi habilitó a Brown con un pase genial. Nota: 4.

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Combinado alemán, notas contra Países Bajos: Karim Adeyemi

Agitó el flanco derecho al principio con una actividad similar a la que mostró recientemente ante el FC Barcelona. Adeyemi participó en la jugada del 1-0, pero después desperdició, completamente solo y desde unos diez metros, una ocasión clarísima para el 2-0 tras un pase perfecto de Brown. A partir de ahí, bajó mucho su nivel. Nota: 4.

Combinado alemán, notas contra Países Bajos: Kai Havertz

El delantero centro de Alemania no entró en el partido en ningún momento. Apareció por primera vez en el foco cuando cayó al suelo en el minuto 22 tras una dura patada de Quinten Timber en la rodilla y el muslo. Havertz lo intentó de nuevo, pero tuvo que retirarse poco después. Nota: 4.

Combinado alemán, notas contra Países Bajos: Kevin Schade

Fue sustituido en el 64 en su sexto partido internacional, tras una actuación en líneas generales discreta. Nota: 4.

Combinado alemán, notas contra Países Bajos: Suplentes

Younes Ebnoutalib: Entró en el 30 por el lesionado Havertz y estuvo enseguida metido en el partido. Solo un minuto después de su entrada, se topó con Bart Verbruggen tras un buen disparo desde un ángulo cerrado. Después, Ebnoutalib desapareció. Nota: 4.

Chris Führich: Entró en el 63 por Schade. Nota: 4.

Anton Stach: Sustituyó también en el 63 a Nmecha y se ubicó en el centro del campo. Nota: 4.

Serge Gnabry: Seis días después de su regreso con el FC Bayern, Gnabry también disfrutó de sus primeros minutos con el combinado alemán. Entró en el 80 por Adeyemi. Antes del empate, cometió la pérdida de balón decisiva. Sin calificación.

Yannik Engelhardt: Entró por Amiri en el 80 para debutar con el combinado alemán. Sin calificación.