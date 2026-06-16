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Tensión y errores... Deschamps admite el bajo nivel de Francia al descanso contra Senegal

Francia vs Senegal
Francia
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D. Deschamps
Francia
Senegal
EE. UU.

El entrenador francés exige a sus jugadores dinamismo y flexibilidad

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, admitió que los «Les Bleus» no rindieron bien en la primera parte del partido contra Senegal, que terminó 0-0 este martes en la primera jornada del Grupo 9 del Mundial 2026.

Al descanso, admitió: «Los jugadores estaban nerviosos y cometimos muchos errores en el pase».

Como informó «beIN Sports», añadió: «En la segunda parte debemos ser más dinámicos y fluidos para romper el bloque defensivo senegalés».

Y añadió: «Senegal defiende bien y se replegó atrás, esperando nuestro error».

Y concluyó: «Nos falta el último o el penúltimo pase, pero ante un rival como Senegal es difícil; aun así, debemos movernos más y ser más rápidos y flexibles».

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Francia y Senegal comparten el Grupo 9 con Irak y Noruega, que jugarán mañana miércoles de madrugada.



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