Tensión y errores... Deschamps admite el bajo nivel de Francia al descanso contra Senegal

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, admitió que los «Les Bleus» no rindieron bien en la primera parte del partido contra Senegal, que terminó 0-0 este martes en la primera jornada del Grupo 9 del Mundial 2026.

Al descanso, admitió: «Los jugadores estaban nerviosos y cometimos muchos errores en el pase».

Como informó «beIN Sports», añadió: «En la segunda parte debemos ser más dinámicos y fluidos para romper el bloque defensivo senegalés».

Y añadió: «Senegal defiende bien y se replegó atrás, esperando nuestro error».

Y concluyó: «Nos falta el último o el penúltimo pase, pero ante un rival como Senegal es difícil; aun así, debemos movernos más y ser más rápidos y flexibles».

Francia y Senegal comparten el Grupo 9 con Irak y Noruega, que jugarán mañana miércoles de madrugada.







