En los círculos deportivos españoles crecen los rumores sobre un ambiente inestable en el vestuario del Barcelona, tras las declaraciones del periodista español Pepe Estrada, que han suscitado una gran polémica entre la afición del club catalán.

Estrada, conocido por sus opiniones atrevidas, reveló en un podcast en «YouTube» la existencia de tres grupos dentro del equipo: el grupo de los jóvenes, a los que describió como «los novatos», como Balde, Lamine Yamal y Gavi; el grupo de los jugadores en ascenso, como Pedri, Ferran y Kubo; y el grupo de los veteranos, que incluye a Rafeña, Lewandowski y Ferran Torres.

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Explicó que la relación entre estos grupos es «más una convivencia profesional que una amistad verdadera», y afirmó que cada parte vive en su propio círculo a pesar de la unidad de objetivos dentro del campo.

Estas declaraciones desataron una oleada de críticas, ya que un gran número de aficionados del Barcelona lo acusaron de ofender deliberadamente al club y de difundir mentiras, señalando que su historial mediático incluye información controvertida e inexacta.

Por el contrario, algunos seguidores consideran que sus palabras reflejan una realidad tangible dentro del equipo, ya que ponen de manifiesto la brecha generacional y el choque de ambiciones individuales, especialmente con el surgimiento de jóvenes promesas como Lamine Yamal, considerado uno de los talentos emergentes más destacados de Europa.

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A pesar de las duras críticas que ha recibido, Estrada no se ha retractado de sus declaraciones, afirmando que no busca sembrar la discordia, sino exponer lo que él considera realidades sobre el terreno.

Sigue apareciendo en los medios, en el programa «El Chiringuito» y otras plataformas, sin hacer caso de las críticas ni de las campañas de ataque en las redes sociales.

Por su parte, el FC Barcelona se esfuerza por proyectar una imagen totalmente diferente, ya que, a través de sus cuentas oficiales y de las entrevistas a sus jugadores, promueve un ambiente de armonía y unión dentro del equipo, en un intento por disipar las dudas sobre la existencia de divisiones internas.

Entre la negación del club y la insistencia del periodista, la verdad sigue siendo un misterio, mientras el mundo del deporte español espera a ver si estas noticias son solo ruido mediático o un indicio de una crisis silenciosa que amenaza la cohesión de uno de los clubes más grandes del mundo.

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