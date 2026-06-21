Tensión en Túnez: los futbolistas acusan a la Federación por el cambio de entrenador

Túnez vuelve a quedar eliminado en la primera ronda del Mundial. Las Águilas de Cartago, ya en apuros tras la goleada 5-1 ante Suecia —que costó el puesto a Sabri Lamouchi—, perdieron 4-0 con Japón.





Ni la llegada a última hora de Hervé Renard pudo cambiar el rumbo de una selección que arribó al torneo con serias dificultades organizativas y técnicas. Tras el partido, el defensa del Niza Ali Abdi asumió su responsabilidad y apuntó a una gestión que, a su juicio, no favoreció el crecimiento del equipo: «Llegamos a un Mundial con jugadores que prácticamente nunca habían jugado juntos».