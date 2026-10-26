Tensión en la concentración del Al-Ittihad saudí a pocas horas del duelo asiático

El club saudí Al Ittihad pone su pie al borde del abismo asiático esta tarde de lunes, al disputar una prueba que no admite término medio ante su anfitrión, el uzbeko Neftchi Fergana, en un enfrentamiento que podría decidir su destino de forma temprana en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

Fuentes especiales revelaron al diario Arriyadiyah saudí detalles candentes del interior de la concentración de El Decano horas antes del encuentro, pues el técnico alemán Jens Wissing decidió aplazar el anuncio de la alineación titular hasta la última reunión técnica previa al partido, en un intento de desbaratar los cálculos del rival y mantener las cartas ocultas.

Y en una decisión que sorprendió a todos, el técnico alemán dictaminó la exclusión total del delantero internacional Saleh Al Shehri y del centrocampista Rakan Al Kaabi de la lista del partido, en un paso que apunta a su descontento con el nivel técnico y a su intención de provocar un revulsivo deportivo dentro del equipo.

El Decano visita como pesado invitado al equipo del Neftchi Fergana en el estadio de Fergana, a las 04:45 de la tarde, hora de La Meca, dentro de los partidos de la tercera jornada del torneo continental.

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El conjunto de Yeda afronta el encuentro bajo una enorme presión, pues ocupa el puesto 11 con un único punto, cosechado en un decepcionante empate ante el catarí Al Shamal por 1-1, antes de caer frente al emiratí Shabab Al Ahli por 1-2.

En el otro lado, el equipo uzbeko afronta el enfrentamiento con una moral relativamente mejor, ocupando el séptimo puesto con un balance de 3 puntos, después de iniciar su andadura con una valiosa victoria sobre el iraquí Al Quwa Al Jawiya por 1-0, antes de perder ante Al Nassr por 1-3.



