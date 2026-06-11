Tensión en la concentración de Argentina. Un informe médico complica los planes de Scaloni antes del partido contra Argelia

A pocos días del debut del campeón defensor en la Copa del Mundo 2026, Lionel Scaloni vuelve a lidiar con las lesiones musculares. Esta vez el afectado es un experimentado jugador que se preparaba para su tercer Mundial.

Según el diario argentino «Olé», el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico sufrió una lesión muscular en la pierna izquierda; se sometió a pruebas médicas y se perdió los entrenamientos con el grupo.

Su presencia en el debut ante Argelia el 16 de junio es duda, pues el diagnóstico es “moderado” y deja a Scaloni sin otro lateral izquierdo puro en la lista de 26.

Antes de su lesión, el cuerpo técnico ya seguía de cerca el estado físico de Lionel Messi, Emiliano Martínez y Cristian Romero.

Según TyC Sports, no se perdería todo el torneo, pero su presencia en el debut aún no está confirmada.

De confirmarse su ausencia, Scaloni baraja dos opciones: Facundo Medina, central del Lens, sería el reemplazo más probable, mientras que Valentín Barco, autor del gol ante Islandia y mediocampista, se mantiene como alternativa.

Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia, luego enfrentará a Austria el 22 y cerrará el grupo contra Jordania el 27; tres duelos en los que Scaloni necesita un lateral izquierdo en plenitud.