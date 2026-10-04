Tensión con periodistas israelíes: interrumpida la rueda de prensa del seleccionador de Irlanda

La rueda de prensa del seleccionador de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, celebrada en Serbia en la víspera del partido contra Israel, fue interrumpida antes de tiempo a raíz de nuevas tensiones con periodistas israelíes en relación con el conflicto israelí-palestino. Irlanda apoya desde hace tiempo la causa palestina y el doble enfrentamiento de este otoño entre su selección e Israel, en el marco de la Nations League, ya ha suscitado varias polémicas.





Después de las amenazas de boicot al partido de ida por parte de los jugadores irlandeses para protestar contra la guerra llevada a cabo por Israel en Gaza, el primer encuentro se disputó finalmente como estaba previsto el pasado domingo en Debrecen, en Hungría, dado que Israel no podía albergar el partido en su territorio debido a la situación de seguridad. Durante el encuentro, ganado por Irlanda (3-0), los jugadores irlandeses llevaban un brazalete negro y bajaron ostensiblemente la cabeza durante el himno israelí. Antes del saque inicial, no hubo ningún intercambio de banderines ni apretones de manos entre los capitanes.





El partido de vuelta, programado para esta noche en Backa Topola, en Serbia -la Federación irlandesa ha rechazado albergar el encuentro en casa por motivos de seguridad-, ha sido la rueda de prensa previa al partido del seleccionador irlandés la que ha generado nuevas tensiones. Según las imágenes de Afptv, estas comenzaron cuando una periodista preguntó a Heimir Hallgrimsson, el técnico islandés al frente de Irlanda, sobre el ataque ocurrido el miércoles en un vuelo de Flydubai con destino a Israel desde Emiratos, calificado de "acto terrorista" por las autoridades emiratíes e israelíes. "¿Qué piensa de la gente a la que apoya? Su ideología se basa en el asesinato. Precisamente esta semana, uno de ellos intentó matar a 170 pasajeros israelíes", declaró en inglés la periodista, cuya identidad no ha sido posible determinar por el momento. "Hoy no responderemos a este tipo de preguntas. Solo responderemos a preguntas sobre fútbol", replicó de inmediato un jefe de prensa.





Sin embargo, poco después, otro periodista se dirigió a su vez al seleccionador de Irlanda: "Sus jugadores llaman monos a nuestros jugadores durante el partido...", dijo, siendo interrumpido de inmediato por un jefe de prensa que repetía "es totalmente falso", mientras al periodista en cuestión le retiraban el micrófono. "No me toquen, no me toquen", exclamó este último, mientras la delegación irlandesa ponía fin antes de tiempo a la rueda de prensa. El seleccionador de Israel, Ran Ben Shimon, que también compareció ante los medios al final de la jornada, declaró que no se "ocupa de política". "Quiero que el equipo mejore notablemente en el plano táctico y en el enfoque del partido. Y esa es mi única prioridad. No responderé a nada que no tenga que ver con el fútbol en este momento", añadió el entrenador. Las autoridades israelíes habían criticado duramente las iniciativas de la selección irlandesa; el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, había acusado a Dublín de estar "en el lado equivocado de la historia".