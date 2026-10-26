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El extremo del Feyenoord Anis Hadj Moussa rescató un valioso empate a uno ante el PSV en Eindhoven con un característico disparo con efecto. El capitán Luciano Valente reveló que una charla sin rodeos en el descanso impulsó la espectacular reacción táctica del líder de la liga en la segunda parte.

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Hadj Moussa rescata un punto que mantiene al Feyenoord en lo más alto

El Feyenoord mantuvo sus cuatro puntos de ventaja al frente de la clasificación de la Eredivisie tras remontar para empatar 1-1 ante el PSV. El equipo de Giovanni van Bronckhorst sufrió mucho en la primera parte y se vio por detrás en el marcador tras un remate de Guus Til a bocajarro.

Sin embargo, los visitantes ofrecieron una imagen muy distinta tras el descanso, liderados por su referente, Anis Hadj Moussa.

El extremo argelino recortó hacia dentro desde la banda derecha en el minuto 55 y colocó un brillante disparo con la zurda en el palo largo.

Valente admite que la primera parte del Feyenoord fue inaceptable

El capitán del Feyenoord, Luciano Valente, hizo una valoración muy sincera de los primeros 45 minutos de su equipo. «El partido estuvo muy abierto; ganaron todos los duelos y estuvimos muy imprecisos con el balón», reconoció Valente a ESPN.

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«En el descanso dijimos que eso no era aceptable y que teníamos que subir de verdad el nivel. Si quieres sacar un resultado en casa del PSV, tienes que darlo todo».

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«Creo que en la segunda parte se vio a un Feyenoord muy diferente. El empate fue merecido, creo, y también tuvimos ocasiones para ponernos 1-2. Incluso podríamos haber ganado», añadió.

Hadj Moussa explica el secreto de su gol y su fortaleza mental

Hadj Moussa admitió que su actuación en la primera parte no había estado a la altura antes de cambiar el rumbo del partido. «Sabía que tenía que hacer más después del descanso. Como equipo también jugamos muy bien en la segunda parte. Así que recibí un poco más el balón para poder hacer mi jugada», declaró Hadj Moussa a ESPN.

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Sobre su decisivo gol, el extremo explicó: «Tenía mucho espacio. Así que me fui hacia la izquierda para disparar rápido. Sé que puedo hacer esto, incluso cuando no estoy jugando. Creo que por eso el entrenador no me sustituye».

El entrenador Giovanni van Bronckhorst elogió la insistencia del extremo, que siguió intentándolo pese a las dificultades iniciales.

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El líder conserva su ventaja sin perder en la lucha por el título

El trabajado punto conseguido en Eindhoven permite al Feyenoord conservar su crucial ventaja de cuatro puntos sobre sus perseguidores.

Valente y sus compañeros demostraron la capacidad de resistencia necesaria para sacar resultados en campos visitantes hostiles.

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El Feyenoord preparará ahora sus próximos partidos mientras defiende su posición en lo más alto de la tabla.