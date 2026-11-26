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Bruno Fernandes impulsó una intensa remontada en la segunda parte con dos goles en tres minutos, aunque el Manchester United empató 2-2 a domicilio ante el Sporting CP en la Champions League. Elegido mejor jugador del partido, el capitán del United explicó cómo la presión agresiva desestabilizó al Sporting tras el descanso, antes de que un desenlace de infarto privara a Mauricio Pochettino de su primera victoria.

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Fernandes lidera la rápida reacción del United en la segunda parte

Bruno Fernandes sacó al Manchester United de una primera parte frustrante con dos goles en apenas tres minutos tras el descanso, aunque Mauricio Pochettino tuvo que conformarse con un empate 2-2 ante el Sporting CP en la Champions League. El United perdía tras el penalti que Luis Suarez convirtió en el minuto 33, después de que se anulara un remate de cabeza de Amad Diallo por una falta de Youri Tielemans. Fernandes igualó el partido de penalti en el minuto 48 y, dos minutos después, marcó con un disparo lejano que tocó en un rival.

«Quería ganar el partido. Era muy importante para nosotros ganar por nuestra posición en la Champions League, pero también era importante no perder», declaró Fernandes a la UEFA tras recibir el premio al mejor jugador del partido. «Es muy difícil jugar aquí, en Alvalade, con el gran ambiente que crea la afición y ante un equipo muy bueno».

Así explica el cambio a una presión alta ante el equipo de Paulo Fonseca

Al United le costó superar la línea defensiva adelantada del Sporting antes del descanso. Joshua Zirkzee remató fuera en su primera titularidad desde mayo y Bryan Mbeumo apenas encontró espacios. Sin embargo, Fernandes reveló que una apuesta más atrevida por la presión transformó el partido tras el descanso.

«Volvimos a meternos de lleno en el partido porque pudimos presionar arriba con más intensidad. A veces tenemos que asumir ese riesgo, jugar uno contra uno y tener más jugadores arriba», explicó. «Como el Sporting quiere salir jugando desde atrás, a veces, si eres muy agresivo, puedes recuperar balones y encontrarte en una buena posición».

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Errores finales, un gol anulado por el VAR y un veredicto justo

Fernandes estuvo cerca de completar un triplete en cuestión de minutos con un lanzamiento de falta que se marchó por poco. Después, el portero Senne Lammens no logró atrapar un centro de Ivan Fresneda en el minuto 80 y le regaló a Suarez el empate. Al United le anularon por una falta un gol en propia puerta de Kaique tras la revisión del VAR y perdió a Tielemans por una segunda tarjeta amarilla en el tiempo añadido.

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Al analizar el planteamiento táctico de Paulo Fonseca, Fernandes admitió que el reparto de puntos fue justo: «La forma en que Paulo Fonseca preparó a su equipo para enfrentarse a nosotros fue diferente. Sabíamos que jugarían con una línea adelantada, lo que les obligaba a asumir riesgos, pero al mismo tiempo nos dificultaba llegar al último tercio y enviar el balón a la espalda de la defensa. En general, creo que fue un partido muy bueno y que el empate fue un resultado justo».

El United es 19.º y Pochettino sigue buscando su primera victoria

Después de perder el domingo en Anfield y de este frenético empate el miércoles en Lisboa, Pochettino sigue buscando su primera victoria como entrenador del Manchester United.

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El United ocupa el 19.º puesto de la fase liga de la Champions League tras cinco jornadas, por lo que Fernandes y sus compañeros tienen por delante partidos europeos decisivos para asegurarse el pase a la fase eliminatoria.