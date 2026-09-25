Vinicius Junior no necesitaba nuevos enemigos, pero se los sirvió él mismo en bandeja de oro. En una noche que se suponía debía ser una exhibición del regreso de Brasil con Carlo Ancelotti, la primera estrella del Real Madrid se convirtió en la principal tendencia de las burlas, en una escena que, de haberla visto José Mourinho, le habría bastado con negar con la cabeza y decir: "Os lo dije".

La noticia se propagó a la velocidad del rayo la noche del viernes, tras el decepcionante empate 1-1 de la selección de Brasil en un amistoso ante Australia, pero el resultado no fue lo destacado; lo destacado fue Vinicius.

Una jugada increíble

En el minuto 78, Vinicius recibió un balón sencillo a las puertas del área, con la portería frente a él, pero tropezó con el balón, perdió el equilibrio y cayó de forma ridícula sin ninguna intervención de un defensa, dando por finalizado un ataque claro de una manera amateur impropia de un jugador aficionado, cuanto más de un candidato al Balón de Oro.

Los usuarios de las redes sociales no daban crédito a lo sucedido, y la plataforma "X" se llenó en cuestión de minutos de miles de comentarios que coincidieron en una sola frase que se convirtió en etiqueta: "Ha olvidado cómo jugar al fútbol".

Uno de los aficionados escribió: "Vinicius ha olvidado cómo jugar al fútbol", y otro comentó: "Da miedo de verdad ver el estado de Vinicius tras la renovación de su contrato", en una referencia directa a la renovación de su multimillonario contrato con el Real Madrid el pasado 6 de agosto hasta el año 2032.









Y no fue esa la única jugada. En la primera parte, Vinicius había protagonizado otra escena no menos negativa, cuando no logró controlar un balón sencillo que se marchó a saque de banda ante el asombro de sus compañeros, de modo que ambos vídeos circularon juntos bajo el título "El colapso total".

Una crisis de confianza, no una crisis de nivel

Lo que ocurre no es una simple falta de fortuna pasajera, ya que Vinicius no atraviesa su mejor momento futbolístico, y él lo sabe. Desde la renovación del contrato, su nivel ha descendido de forma alarmante con la camiseta del Real Madrid, y ha empezado a sufrir la reprobación y los silbidos en cada partido, no solo de la afición rival, sino —y esto es lo más grave— de su propia afición en el Santiago Bernabéu.





Y aquí vuelve a primer plano el nombre de Mourinho. El técnico portugués, conocido por su rigor, su disciplina táctica y su nula tolerancia hacia la exhibición vacía, siempre advertía del peligro de perder la concentración cuando la estrella se asegura el futuro con un contrato de larga duración, y lo que ofrece Vinicius ahora es la traducción literal de lo que Mourinho temía: un gran talento que pierde el hambre.

El amistoso ante Australia no fue una prueba técnica, sino un espejo que reveló que la crisis de Vinicius es mental y psicológica antes que técnica, y que la tarea de Ancelotti con Brasil será más difícil de lo que imaginaba: recuperar a un jugador que ha olvidado los fundamentos del juego.







