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El FC Midtjylland, uno de los grandes clubes daneses, sufrió una dura goleada ante el Ajax de Ámsterdam este jueves por la noche en la Conference League. El exjugador del Borussia Dortmund Kjell Wätjen tuvo una noche para olvidar y su expulsión fue determinante en la derrota por 1-6.

El internacional alemán sub-20 vio dos tarjetas amarillas en ocho minutos por sendas faltas sobre los jugadores del Ajax Tolu Arokodare y Abdellah Ouazane, y fue expulsado en el minuto 43. En ese momento, el marcador aún era de 1-1. Con un hombre menos, el Midtjylland fue claramente inferior tras el descanso en el MCH Arena de Herning y encajó otros cinco goles.

El entrenador del Midtjylland, Mike Tullberg, contó después que Wätjen estaba muy afectado por su error y que se disculpó de inmediato con sus compañeros en el vestuario: «Le dolió mucho. Kjell tenía lágrimas en los ojos».

Sin embargo, ni Tullberg ni el resto del equipo le reprocharon nada al centrocampista: «Es un chico joven y lo superará. Los demás también lo abrazaron. Eso dice mucho de la unión de nuestro equipo. Kjell aprenderá de esto». Wätjen sabe «perfectamente que hizo algo mal», aunque sus compañeros sobre el césped también «podrían haberlo ayudado mejor», añadió el exentrenador del filial y extécnico interino del Borussia Dortmund.

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Tullberg dejó claro que la expulsión de Wätjen por doble amarilla no tendrá consecuencias: «Estamos en 2026. Cometió un error y ya no podemos deshacerlo. Tampoco le impondré una multa. Eso era más propio de cuando yo era jugador: entonces te multaban por tarjetas amarillas tontas. Hoy en día eso ya no tiene sentido».

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Kjell Wätjen jugó diez años en el Borussia Dortmund

Wätjen se formó en las categorías inferiores del Borussia Dortmund entre 2015 y 2025 y durante un tiempo fue considerado un talento enorme. El diestro ganó el Europeo sub-17 de 2023 con la selección alemana.

En Dortmund disputó cuatro partidos con el primer equipo, pero no logró asentarse en la plantilla profesional. Su cesión al vecino VfL Bochum, de la 2. Bundesliga, durante la temporada 2025/26 tampoco terminó de funcionar. Así, en verano se produjo su salida definitiva del Borussia. Tullberg, que ya había impulsado su carrera, lo llevó al campeón de la Copa de Dinamarca. El Midtjylland pagó 2,5 millones de euros por su traspaso, una cifra que puede superar ligeramente los tres millones de euros con las primas. Wätjen firmó un contrato hasta 2031.

Getty Images

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Hasta este jueves por la noche, a Wätjen le estaban yendo bastante bien las cosas en su nuevo club. Había disputado 19 partidos oficiales y era una pieza importante del equipo. Ya sumaba tres goles y tres asistencias, y había contribuido de forma decisiva a que el Midtjylland liderara la clasificación de la 3F Superliga tras 13 jornadas.