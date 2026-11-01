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Douglas Santos, defensa del Zenit de San Petersburgo, ha advertido de que ningún jugador puede permitirse acomodarse en la selección de Brasil, pese a haber recibido el respaldo público del seleccionador Carlo Ancelotti. El experimentado lateral izquierdo ha sido incluido en la última convocatoria para los próximos partidos internacionales de noviembre, mientras el equipo sigue evolucionando bajo la dirección del técnico italiano.

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La lucha por un puesto de titular

A sus 32 años, Santos es uno de los jugadores más experimentados de la actual selección de Brasil. Ha disputado el Mundial y ha mantenido una presencia constante en las últimas convocatorias. Aunque Ancelotti lo ha señalado como una pieza fundamental del núcleo del equipo de cara a la Copa América y, posiblemente, al Mundial de 2030, el exjugador del Atlético Mineiro no da nada por sentado. Sabe que, con el talento del que dispone la pentacampeona del mundo, no hay margen de error.

«La competencia forma parte de una selección que tiene muchos jugadores de calidad. Lo veo de forma positiva porque nos motiva a evolucionar y a buscar siempre nuestro mejor nivel. Sé que tengo que hacer un buen trabajo en mi club, mantener la regularidad y aprovechar cada oportunidad cuando estoy con la selección. Tengo experiencia internacional y ya he vivido momentos importantes con esta camiseta, pero entiendo que cada convocatoria representa una nueva oportunidad para demostrar mi valía. Quiero seguir contribuyendo al equipo y ganarme cada vez más espacio con trabajo y con mis actuaciones», explicó el defensa en una entrevista con Lance.

Un momento de madurez

Santos está convencido de que su etapa en Europa lo ha convertido en un jugador más completo, capaz de combinar una aguda lectura táctica con potencia física para rendir bajo un escrutinio constante. Lejos de distraerse con el ruido externo, mantiene que destacar en su club es la única plataforma real para alcanzar sus ambiciones internacionales y considera que rendir con regularidad a nivel de clubes es imprescindible para cualquiera que aspire al reconocimiento en la élite.

«Creo que estoy viviendo un momento de madurez en mi carrera, tanto por la experiencia que adquirí en el fútbol europeo como por las oportunidades que tuve de representar a la selección. Busco evolucionar constantemente, entender mejor el juego y mantener un nivel de rendimiento que me permita ayudar a mi equipo. Sé que la competencia es grande y que nadie tiene el puesto garantizado, así que lo más importante es tener regularidad, estar bien físicamente y demostrar en el campo que puedo aportar», afirmó.

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La integración de la nueva generación

El ciclo actual de Brasil se caracteriza por la combinación de estrellas consolidadas y jóvenes promesas que buscan dejar huella en el escenario mundial. Como uno de los veteranos, Santos no ve la llegada de jóvenes talentos como una amenaza para su puesto, sino como un paso necesario para el progreso del país. Considera que su papel es tanto el de competir como el de orientar a quienes sienten por primera vez la presión de vestir la camiseta amarilla.

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«Veo esta renovación de forma muy positiva. La selección siempre necesita nuevos talentos, jugadores con calidad, energía y ganas de ganarse un sitio. Quienes ya tenemos algo más de experiencia podemos ayudar compartiendo vivencias, orientando a los más jóvenes en el día a día y mostrando la importancia de estar preparados para representar a Brasil. Al mismo tiempo, también aprendemos mucho de ellos, porque cada generación aporta características diferentes. Lo más importante es que todos entiendan la magnitud de esta oportunidad, trabajen juntos y tengan el mismo objetivo de ayudar a la selección a lograr grandes resultados», dijo Santos

Aprender de los sustos del Mundial

La atención inmediata de Brasil se centra ahora en dos partidos en Singapur, comenzando por el enfrentamiento ante Japón del 14 de noviembre. La selección asiática resultó ser un rival difícil en el último Mundial, cuando Brasil tuvo que remontar para conseguir la victoria. Santos, que jugó aquel tenso encuentro, cree que el equipo debe gestionar mejor los partidos y mantener la concentración si quiere evitar otro susto ante un rival bien organizado.

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«Japón es un equipo muy organizado e intenso, con calidad para aprovechar los espacios. En aquel partido tuvimos más dificultades en la primera parte, pero conseguimos mejorar tras el descanso. Para este nuevo enfrentamiento, tenemos que mantener la concentración durante los 90 minutos, controlar mejor los distintos momentos del partido y tener más calma con el balón, especialmente cuando el rival aumenta la presión. En lo individual, intento estar siempre atento a los aspectos tácticos, mejorar mi toma de decisiones y contribuir tanto en defensa como en la elaboración de las jugadas. El objetivo es ayudar al equipo a mantener el equilibrio y aprovechar nuestras características para buscar la victoria», señaló el capitán del Zenit.