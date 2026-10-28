Durante el partido, el lateral izquierdo del FCM se enfrentó en varias ocasiones al extremo derecho Olise. No pudo evitar otra exhibición del jugador excepcional (dos goles y una asistencia), pero el futbolista de 29 años sí logró poner en apuros en una jugada al noveno clasificado en la elección de este año al mejor futbolista del mundo.

Nollenberger le hizo un caño a la estrella del conjunto muniqués y, tras el partido, le preguntaron por la jugada en una entrevista con ARD. «Casi tendría que enmarcarlo», admitió, aunque también recalcó: «Tuve un poco de suerte, pero me quedo con ello. Aunque, al final, tampoco me sirve de nada».

El equipo de segunda división había respondido de forma impresionante al temprano jarro de agua fría que supuso el gol de Olise (10) gracias a un golazo de Mateusz Zukowski (15), y plantó cara al dominante conjunto local hasta el descanso. Aun así, se marchó al vestuario con una desventaja mínima porque Baris Atik, después del gol de Ismael Saibari que dio ventaja a los locales (21), solo acertó a estrellar el balón en el poste (45+2).

En los 45 minutos siguientes, los jugadores del Magdeburgo sintieron el efecto de la centrifugadora en el Allianz Arena. Al final, el FC Bayern ganó merecidamente por 6-1, una actuación que también impresionó profundamente a Nollenberger.

Notas: el sustituto de Harry Kane aprovecha su oportunidad y un suplente destaca de forma impresionante

El FC Bayern arrolla al Magdeburgo tras el descanso: «¡No paran!»

«Vaya maquinaria», se asombró el exjugador del filial del Bayern (de 2018 a 2020) ante la presión y el afán goleador de los bávaros tras el descanso: «Hasta el descanso, con el 2-1, mantuvimos la emoción; todavía estábamos a tiro. Luego llegó el penalti del 3-1 y no pararon. No paran. Y al final no puedes defenderlo todo».

Aun así, dijo que había sido «divertido» plantar cara al Bayern tanto tiempo como fuera posible: «El resultado no refleja un partido igualado, pero eso puede pasar contra ellos». Para él, bávaro de nacimiento, el partido se había sentido, en cualquier caso, «como estar en una película»: «Fue increíblemente bonito y surrealista. Todo lo que rodeó al partido fue muy divertido».

La afición desplazada desde Magdeburgo contribuyó especialmente a crear un ambiente de Copa a la altura de la ocasión. Se calcula que al menos 10.000 aficionados viajaron el miércoles por la noche al Allianz Arena de Múnich; según Bild, podrían haber sido incluso 13.000.

La última vez que hubo una afición visitante tan numerosa en el Allianz Arena para un partido de una competición nacional fue en un encuentro como local del TSV 1860 Múnich en la primavera de 2017, cuando el VfB Stuttgart viajó a Múnich con 15.000 aficionados.

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