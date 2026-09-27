«Tengo que demostrarle a Xavi que pertenezco a la selección neerlandesa»

Kenneth Taylor espera tener minutos el domingo contra Serbia en la Nations League. El centrocampista del Lazio fue enviado a la grada el jueves por el seleccionador Xavi, que vio cómo su equipo rescataba un punto in extremis contra Alemania (1-1).

«Recibo una oportunidad para demostrarme y entonces tengo que convencer al cuerpo técnico en los entrenamientos y, ojalá, en un partido», declaró Taylor en la previa del duelo en Belgrado en una entrevista con De Telegraaf.

Taylor, internacional en seis ocasiones, vuelve a estar en el radar de la selección neerlandesa después de que Ronald Koeman prescindiera de él para el Mundial. Siguió la fase final sobre todo como aficionado. «Me fijé especialmente en mis amigos, en Brian Brobbey, Jorrel Hato y Quinten Timber. Me alegré por Brian y disfruté de que marcara. Por desgracia, caímos pronto.»

Taylor mantiene sobre todo una relación especial con Brobbey, a quien conoce bien de su etapa conjunta en el Ajax. «Tenemos un grupo de WhatsApp. Sí, hablamos de fútbol, de lo que vivimos en nuestros clubes. De las cosas que preocupan a Brian, de las que me preocupan a mí. En realidad hablamos de todo aquello de lo que hablas con amigos de nuestra edad.»

El centrocampista cerró la puerta del Ajax el pasado invierno. «Precisamente me gustó salir de Países Bajos y vivir en un entorno nuevo. Tanto en el aspecto futbolístico como en el personal me he desarrollado. Simplemente es un paso bonito, agradable e interesante.»

El foco está ahora sobre todo en la selección neerlandesa. Taylor debutó como internacional en septiembre de 2022 y ya suma seis partidos con su selección. El exjugador del Ajax espera poder añadir un séptimo en Serbia.

«Si llega la oportunidad en Belgrado, me toca a mí demostrarle al seleccionador que pertenezco a la selección neerlandesa», afirmó Taylor, que sigue llevando al Ajax en el corazón. «El Ajax es y seguirá siendo mi familia, donde viví mi sueño.»