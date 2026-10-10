El técnico del FCB reveló ante el micrófono de Sky que probablemente le daba completamente igual el resultado del líder en el partido del viernes contra el SV Werder Bremen. «Tengo que decir honestamente que ni siquiera sé cómo jugó el Dortmund», dijo el belga.

Kompany añadió: «He llegado hoy a este estadio y no sabía cómo había jugado el Dortmund. Eso no juega ningún papel para mí. En algún momento jugaremos entre nosotros, entonces sí jugará un papel. Al final de la temporada importará cuántos puntos de diferencia haya entre el Dortmund y nosotros».

Como tanto el BVB como el Bayern no pasaron del 2:2, ambos rivales siguen separados por dos puntos después de cinco jornadas. El Borussia había ganado antes cuatro partidos seguidos, mientras que el récordman del fútbol alemán ya se había dejado puntos ante el FC Schalke 04 (0:0).

Por eso Vincent Kompany no presta atención a los resultados de sus rivales

Kompany justificó su manera de pensar con su etapa como defensa central en el Manchester City y recordó una «batalla increíble» con el FC Liverpool.

«En un momento dado se trataba de 100, 98 o 99 puntos. Llegó un punto en el que ya ni mirabas al rival. Solo a ti mismo, tus goles, seguir adelante siempre», subrayó el técnico de 40 años, antes de lanzar de inmediato un mensaje a su equipo: «Pero existe ese momento en el que tienes que ganar todos los partidos. Estoy totalmente metido en un túnel. No me interesa en absoluto lo que hagan los demás. Solo nuestros resultados, nuestros partidos. Hoy se ha vuelto a ver hasta qué punto es extremo eso. Esa es mi mentalidad, porque no tengo ninguna influencia en los partidos de los demás».

También Manuel Neuer, que había provocado el 0:1 momentáneo después de solo ocho segundos con un error escalofriante y que además tampoco pareció, como mínimo, afortunado en el segundo gol encajado, tampoco ve todavía ningún motivo para el pánico. «Estamos ahí, no se ha perdido nada. Todavía tenemos también dos partidos contra el Dortmund. Aún estamos relativamente pronto en la temporada, así que no se ha perdido absolutamente nada. Simplemente nos molesta no haber ganado el partido», dijo el veterano.



