El comunicador español Jota Jordi hizo estallar una nueva sorpresa sobre el futuro del argentino Julián Álvarez, al asegurar que el Atlético de Madrid, según su información, dio al jugador una autorización por escrito para fichar por el Barcelona, en un momento en que la tensión aumenta a medida que se acercan las últimas horas del mercado de fichajes.

Jota Jordi afirmó durante su aparición en el programa "El Chiringuito", en un acalorado debate con María Tikas y Damián González, que el Atlético de Madrid no solo permitió a Álvarez hablar públicamente sobre su futuro, sino que le dejó, según su versión, una autorización por escrito para negociar su traspaso al Barcelona.

El comunicador español aseguró que revelará el 2 de septiembre pruebas y documentos que, según dijo, respaldarán su versión, y explicó que una de las condiciones que el Atlético puso a Álvarez fue permitirle hablar, otorgando el club luz verde a su salida hacia el Barcelona.

Jota Jordi añadió que la imagen interna en el Atlético de Madrid difiere, según su información, de lo que el club anuncia ante los medios de comunicación, señalando que las declaraciones de Diego Simeone y de los responsables del club sobre su deseo de que el delantero argentino continúe no reflejan lo que ocurre a puerta cerrada.

Según la versión de Jota Jordi, el Atlético de Madrid busca vender a Álvarez por motivos económicos, y el club también teme las repercusiones de mantener a un jugador que no está convencido de seguir en el equipo, indicando que la dirección del club habló con el jugador y su entorno sobre la posibilidad de su salida, especialmente hacia el Arsenal.

Pero Álvarez, según la misma fuente, se mantiene firme en su postura de rechazo a fichar por cualquier otro club, ya que quiere que su único destino, en caso de marcharse, sea el Barcelona, algo que mantiene la operación en el aire hasta las últimas horas del mercado de fichajes.

Jota Jordi insistió en que el Barcelona sigue muy presente en la operación, y que el club catalán está dispuesto a moverse con rapidez si el Atlético decide abrir la puerta a la venta del jugador, considerando que las horas restantes podrían traer un giro sorprendente en una de las operaciones más polémicas del verano.

Por su parte, el Atlético de Madrid continúa con sus movimientos para reordenar su plantilla antes del cierre del mercado, en busca de soluciones ofensivas y ante la posibilidad de la salida de Alexander Sørloth, mientras que el futuro de Álvarez sigue siendo el asunto más caliente dentro del club.

Jota Jordi concluyó sus declaraciones asegurando que él mismo vio, según sus palabras, documentos y mensajes relacionados con la operación, comprometiéndose a revelarlos para probar su versión, de modo que las miradas siguen puestas en las últimas horas del mercado de fichajes, donde Álvarez espera saber si la "luz verde" de la que habló Jota Jordi existe realmente y si finalmente lo llevará al Barcelona.