"Tengo la conciencia tranquila": Pochettino revela el secreto de su sorpresiva salida de la selección de Estados Unidos

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Con palabras emotivas y lágrimas que no pudo ocultar, Mauricio Pochettino se despidió de la selección de Estados Unidos, anunciando el inicio de un nuevo capítulo en su carrera como entrenador, después de que el Manchester United anunciara este viernes su nombramiento como nuevo técnico del equipo, poniendo así fin a dos años de trabajo con Estados Unidos.

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Y la decisión de marcharse no fue fácil para el entrenador argentino, que dirigirá a la selección estadounidense en sus dos últimos partidos ante Haití en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, previstos para los días 14 y 18 de noviembre, antes de hacer las maletas rumbo a Inglaterra para dirigir a uno de los clubes más grandes del mundo.

Y antes de esos dos partidos decisivos, Pochettino compareció ante los medios de comunicación para explicar su decisión, despedirse de la afición de la selección estadounidense y expresar su gratitud por el gran apoyo que recibió durante los dos últimos años, en una rueda de prensa recogida por la cadena "Sky Sport" que estuvo marcada por la sinceridad y la emoción.

Pochettino dijo, en unas palabras que resumieron la magnitud del desafío emocional que vive: "Me gustaría agradecer a la afición su apoyo, ha sido un momento difícil, y la decisión no fue fácil, sino todo lo contrario".

Y añadió: "Es algo muy complicado, pero al mismo tiempo estoy entusiasmado por este nuevo paso. Ahora me centro en el próximo partido porque es importante para la federación. El fútbol evoluciona muy rápido, y tenemos que seguir adelante, pero siempre atesoraré los recuerdos que nos unieron, han pasado muchas cosas durante estos dos años, siempre estaréis en mi corazón, es difícil encontrar personas tan transparentes como vosotros. La federación está en buenas manos".

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El entrenador argentino también reveló detalles de su marcha, asegurando que los jugadores y el cuerpo técnico eran conocedores de la situación desde el principio, y que la transparencia fue la seña de identidad de esta etapa: "Siempre fuimos transparentes y lo hablamos todo, ayer, cuando la situación empezó a mejorar, mantuvimos una reunión con los jugadores y el cuerpo técnico, y todos entendieron la decisión".

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El entrenador argentino prosiguió: "El acuerdo entre el Manchester United y Estados Unidos nos permitió llegar a una solución, dada la importancia de los dos próximos partidos".

Pochettino habló de la relación humana que lo unió a la selección estadounidense, más allá del lenguaje de los números y los resultados, diciendo con evidente emoción: "Antes de ser profesionales, somos seres humanos, el vínculo emocional que construimos a lo largo de los dos últimos años es la mejor prueba del cariño y el respeto mutuos, ha sido un honor para mí estar aquí y representar a esta selección. Ahora tenemos que centrarnos en los dos próximos partidos, es un final natural de nuestra relación".

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El exentrenador del Espanyol, el Tottenham y el Paris Saint-Germain aseguró que se marcha con la conciencia tranquila, porque sentó las bases necesarias para el futuro de la selección estadounidense, señalando que el equipo cuenta con grandes cualidades para competir al más alto nivel: "Tenemos una buena base para seguir creciendo".

Y continuó: "Tenemos jugadores de buen nivel, que combinan experiencia y juventud, y que tienen la capacidad de evolucionar enormemente. Sentamos las bases necesarias para competir, como demostramos en el último Mundial, tenemos las cualidades fundamentales, y ahora hay que apoyar a los jugadores".

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También explicó que su filosofía no se basa únicamente en los planteamientos tácticos, sino en la construcción de un espíritu de equipo, algo que espera trasladar a su nueva experiencia en Inglaterra: "El secreto del impacto positivo reside en el aspecto humano, hay que ser firme cuando es necesario, pero también hay que ser una buena persona. Espero que así sea en el Manchester United".

Pochettino cerró sus declaraciones con su acostumbrada franqueza, reconociendo que no estaba del todo satisfecho con su rendimiento, pero subrayó que una oportunidad como la de dirigir al Manchester United no se repite: "Cuando se te presenta una oportunidad como la del Manchester United, no puedes rechazarla".

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Y con la cercanía de los dos partidos ante Haití, los aficionados del Manchester United aguardan la llegada del entrenador argentino a Old Trafford, con la esperanza de que Pochettino devuelva al equipo a su lugar natural entre los grandes de Europa, tras años de búsqueda de estabilidad e identidad.