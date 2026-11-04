Tras la victoria por 2-0 del vigente campeón alemán sobre los rojiblancos, Neuer explicó ante los micrófonos de DAZN que aquella mañana todavía no estaba claro si podría jugar.

«Me dolía caminar todos los días. Y cuando me levantaba por la mañana, también esta mañana, volvía a sentir dolor al caminar», contó Neuer, que quería jugar a toda costa contra el Atlético y por eso recurrió incluso a una medida poco habitual: «Esta mañana he estado en el agua de la terraza de la azotea, a una temperatura de 14 grados. Y poco a poco he ido mejorando».

No fue hasta el calentamiento, apenas unos instantes antes del inicio, cuando quedó claro que podría ser titular. El portero agradeció expresamente el trabajo del equipo médico del FCB: «El departamento médico ha hecho todo lo posible. La verdad es que no ha sido una situación fácil para mí en los últimos días y semanas. Pero he confiado en que podría jugar».

Neuer, que ante el Atlético dejó su portería a cero por apenas cuarta vez esta temporada, pero que en general vivió una noche tranquila en el Estadio Metropolitano, se había perdido los últimos partidos del FC Bayern por una irritación de un tendón del pie que apareció a mediados de octubre.

Por ese motivo se perdió los encuentros contra el Friburgo (3-1), el Magdeburgo (6-1) y el BVB (2-2). Lo sustituyó Jonas Urbig, señalado como su sucesor, que ante el Atlético volvió a sentarse en el banquillo.

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Manuel Neuer sale en defensa de Lennart Karl

Además de hablar de su estado físico, Neuer también se refirió en DAZN a su compañero Lennart Karl, que en las últimas semanas había acaparado titulares en el club más laureado de Alemania, aunque ante el Atlético pudo salir en cierta medida de su crisis deportiva al marcar el primer gol.

Uli Hoeneß, figura de referencia del club, había reprochado a Karl su falta de humildad y, por ello, había anunciado que quería hablar pronto con el jugador de 18 años. Karl «todavía está muy lejos de ser una superestrella. Los jugadores jóvenes necesitan humildad. Está claro que las comparaciones con Olise no le hacen bien; aún hay un mundo de diferencia entre ellos. [...] Los jugadores jóvenes también necesitan presión. No sé, por ejemplo, si a Lennart Karl le hace bien que siempre se le arrope», afirmó Hoeneß.

Además, Bild informó recientemente de que, dentro del FCB, Hoeneß no sería el único al que le molesta el «estilo de vida glamuroso» de Karl, según lo describe el tabloide. En medio de un pequeño bache deportivo durante las últimas semanas, completamente normal a su corta edad, el debate mediático sobre el jugador, que ha disputado cuatro partidos con la selección alemana, se intensificó recientemente. Entre quienes se pronunciaron figuran el representante de Karl, Michael Ballack, y el director general deportivo del FCB, Max Eberl.

«Lenny es una parte muy importante del equipo. Forma parte del grupo y por eso nos alegramos por él. Siempre le deseamos que haga el mejor partido posible y tenga grandes actuaciones. Hoy lo ha vuelto a demostrar», dijo Neuer en defensa de su joven compañero. El mensaje tajante del portero de 40 años: «No hay nada que discutir ni nada de lo que hablar».

Karl, por su parte, había respondido al debate persistente con un gesto especial al celebrar su gol contra el Atlético. Tras marcar el 1-0, la joven promesa ofensiva del Bayern se llevó ambas manos a las orejas e hizo un gesto de «bla, bla». El mensaje: «No me interesan vuestras habladurías».