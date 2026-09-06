En una entrevista con la Gazzetta dello Sport, Buffon dijo: "Siento curiosidad por Woltemade. Quiero ver si su físico, sus 198 centímetros, combinados con una técnica excelente, serán tan dominantes como espero".





Al igual que anteriormente el exlegionario italiano Karl-Heinz Riedle (60), Buffon ve en Woltemade reminiscencias del joven Zlatan Ibrahimovic. En su día compartió dos años con la exestrella sueca en la Vecchia Signora. Preguntado por si Woltemade puede tener una influencia similar a la de Ibrahimovic, Buffon respondió: "Yo diría que sí. Woltemade puede ser una verdadera incorporación".

Algo menos confiado respecto a Woltemade y a la delantera de la Juve en general está Gianluca Zambrotta (48), compañero de Buffon en la selección campeona del mundo de 2006. Este se quejó recientemente en la Gazzetta: "(Randal) Kolo Muani y Woltemade han marcado en total cinco goles en el año 2026. No estamos hablando de cualquier equipo, sino de la Juventus".

El exdefensa, si estuviera al mando de los bianconeri, habría preferido tener arriba a otro delantero en lugar de los dos exatacantes de la Bundesliga: "La plantilla de la Juventus está bien cubierta a nivel de efectivos, pero yo habría hecho todo lo posible por retener a Vlahovic". Sin embargo, el serbio se marchó gratis al Besiktas de la Süper Lig tras expirar su contrato y después de unas negociaciones arduas.

Sin Vlahovic (26), pero presumiblemente con Woltemade y Kolo Muani (27), la Juve se enfrenta el domingo por la noche al Milan en el duelo estelar. Ambos grandes clubes han ganado sus dos primeros partidos tras sus desastrosas temporadas anteriores.

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En el Milan reina bajo el nuevo entrenador Ruben Amorim (41) "el entusiasmo de lo nuevo" y se cabalga sobre "una ola de excitación", pero Buffon ve por delante a la Juve: "Cuando hay tantos cambios, hace falta tiempo hasta encontrar el equilibrio adecuado. La Juventus tiene la ventaja de que (el entrenador Luciano) Spalletti ya lleva allí nueve meses".

¿Cuánto tiempo le queda de contrato a Nick Woltemade con el Newcastle United?

También por el fichaje de Woltemade, Spalletti (67) y la directiva habrían trabajado "extraordinariamente bien" en el mercado de fichajes.

Woltemade llegó a principios de esta semana a Turín cedido, un año después de su traspaso de 75 millones de euros del VfB Stuttgart al Newcastle United y tras una primera temporada irregular en la Premier League. El récordman del fútbol italiano paga una cantidad de algo menos de cinco millones de euros; no hay opción de compra ni obligación de compra. El contrato de Woltemade en Newcastle sigue vigente hasta 2031.