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Jamal Musiala reapareció ante el 1. FC Köln. A diferencia de Karl-Heinz Rummenigge, Max Eberl y Vincent Kompany salieron después en su defensa.

El atacante de 23 años es probablemente la persona de la que más se habla ahora mismo en el FC Bayern, aunque las opiniones de los dirigentes no podrían ser más dispares. Mientras que Uli Hoeneß y Jan-Christian Dreesen ya expresaron su preocupación en los últimos días, Rummenigge fue más allá tras el 1-1 ante el Köln .

Si Musiala no pudiera recuperar su antiguo nivel de rendimiento, pues «lo que sabemos, por desgracia, hace pensar que le resultará difícil volver al nivel que tantas veces ha mostrado aquí, en este estadio», «esas cantidades, con todos los respetos, ya no serían asumibles».

Así, después de Hoeneß y Dreesen, Rummenigge también le sugirió indirectamente a Musiala la posibilidad de renunciar voluntariamente a parte de su salario. Eberl y Kompany, en cambio, quisieron valorar la situación sobre todo desde el punto de vista deportivo y confían en que Musiala tenga un futuro exitoso en el Allianz Arena.

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¿Qué dijeron Max Eberl y Vincent Kompany sobre Jamal Musiala?

«Es legítimo estar preocupado, sobre todo cuando sucede lo que ha sucedido», explicó Eberl tras el partido. «Pero lo vemos entrenar y vemos cómo ha afrontado esta etapa durante 16 o 17 meses, con todas sus dificultades».

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«Nada de eso ayuda a un chico así a coger ritmo. Cuando lo vemos, lo escuchamos y percibimos cómo está, estamos convencidos de que puede volver a ese nivel», continuó Eberl. Con ello discrepó indirectamente de Rummenigge y compañía: «Los que estamos en el área deportiva tenemos una convicción distinta».

Kompany se expresó en la misma línea: «Tengo un papel muy claro en este club. Un entrenador debe ser quien crea en los jugadores. Si lo conseguimos, todos ganan».

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Kompany añadió: «Si Jamal recupera su forma y su nivel, gana el FC Bayern. También ganan los aficionados y, creo, el fútbol alemán. Porque es un jugador especial. Ese es mi papel. Si un entrenador dice o hace otra cosa, personalmente creo que hay un problema».

«No podemos esperar que nuestros jugadores estrella marquen la diferencia de inmediato. Si Lucho Diaz juega 20 minutos la semana que viene, no podemos esperar que decida el partido enseguida. No es realista. Jamal Musiala está en su proceso de reincorporación y Lucho pronto volverá a iniciar el suyo. Ahora se trata de otros jugadores. En algún momento volverán a estar al cien por cien para jugar y entonces también volveremos a disfrutarlo».