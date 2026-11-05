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El delantero del Manchester City Erling Haaland instó a sus compañeros a ser más contundentes tras marcar en el minuto 78 el gol de la victoria por 3-2 del miércoles ante el RB Leipzig en la Champions League. El equipo de la Premier League desperdició dos veces su ventaja en Alemania antes de que su capitán marcara a corta distancia para situarlo en el séptimo puesto de la clasificación.

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El referente noruego pide más instinto para sentenciar los partidos

Haaland rescató al equipo de Enzo Maresca después de que llegara a Alemania tras dos derrotas ligueras consecutivas y una victoria ante el Brighton en la tanda de penaltis de la Carabao Cup. El delantero remató un centro raso de Elliot Anderson en su decimotercer toque de balón y elevó su cuenta frente al equipo local a 13 goles en nueve partidos. Sin embargo, el autor del gol de la victoria se mostró frustrado porque su equipo no había sentenciado antes el encuentro.

Los errores defensivos preceden a la intervención decisiva

El City se adelantó antes del descanso gracias a un gol en propia puerta de Castello Lukeba tras un centro de Nico O'Reilly. Después, Ridle Baku batió a Gianluigi Donnarumma por su palo, mientras que Antonio Nusa neutralizó el cabezazo de Enzo Fernandez en el minuto 57 apenas tres minutos más tarde.

En declaraciones a TNT Sports tras el partido, Haaland afirmó: «Lo más importante es que ayudé al equipo a ganar, y hoy lo conseguí, así que estoy muy contento.

»Creo que, al final, tenemos que mejorar un poco porque, cuando íbamos ganando 1-0, deberíamos haber apretado más para buscar el segundo y, con suerte, después el tercero. Eso es lo que tenemos que hacer como club, tenemos que trabajar en ello».

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Preguntado por lo que debe hacer de forma diferente el City, continuó: «Creo que debemos saber cuándo conservar el balón y cuándo atacar, y trabajar juntos tanto en ataque como en defensa. Hay muchas cosas distintas.

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»Lo bueno es que siempre se puede mejorar y siempre hay una nueva oportunidad en otro partido dentro de tres días, así que eso es estupendo».

El prolífico goleador acepta tener pocos contactos con el balón

Según Opta, los goles del delantero ante el Leipzig suponen su mayor cifra frente a cualquier rival de las cinco grandes ligas europeas. Preguntado por sus escasos contactos con el balón antes de marcar, Haaland añadió: «Bueno, se puede ver de varias maneras.

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»Puedes pensar que es difícil mantener la concentración durante unos 100 minutos, o verlo de forma positiva: solo son 100 minutos en los que tienes que estar totalmente concentrado para, con suerte, estar preparado cuando llegue la ocasión. Se puede ver de varias maneras, y yo elijo la segunda».

La visita al Forest pone a prueba la recuperación en la liga

El equipo de Maresca, segundo clasificado, intentará poner fin a su racha de dos derrotas consecutivas en la competición nacional cuando visite al Nottingham Forest este fin de semana. Mejorar en defensa tras encajar goles del empate evitables a mitad de semana será esencial para no perder el ritmo en la lucha por el título. Una victoria en el City Ground le permitiría recuperar el impulso antes del parón de selecciones.