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El entrenador del Como, Cesc Fabregas, ha pedido a sus jugadores que mantengan los pies en el suelo después de que su equipo arrollara al Manchester United en la Champions League el miércoles por la noche. El técnico español vio cómo su equipo de la Serie A, sin complejos, se desataba en el Stadio Giuseppe Sinigaglia y aumentaba enormemente la presión sobre el entrenador visitante, Michael Carrick.

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El técnico español celebra un triunfo histórico

Fabregas ha advertido a su equipo contra el exceso de confianza después de golear al Manchester United a orillas del lago de Como. Tras haber derrotado también al RB Leipzig por 4-1 en la primera jornada, el Como es el primer club italiano que marca al menos cuatro goles en cada uno de sus dos primeros partidos en casa en su debut en una competición de la UEFA. Además, se une al AC Milan como el segundo equipo italiano que vence al Manchester United por tres o más goles en Europa.

Un Como sin miedo desarma a un United desdibujado

IMAGO

Después de que Diogo Dalot desperdiciara una ocasión en los primeros 90 segundos, Nico Paz castigó a los visitantes a los 118 segundos: recortó hacia su izquierda y batió a Senne Lammens con un disparo con efecto. Con 22 años y 43 días, el argentino se convirtió en el segundo sudamericano más joven en marcar contra el United en la competición, solo por detrás de Lionel Messi en la final de 2009.

El técnico visitante, Carrick, sustituyó al descanso a Matheus Cunha y Andrey Santos, una pareja valorada en 110 millones de libras, por Carlos Baleba y Amad Diallo. Sin embargo, Paz asistió a Tasos Douvikas mientras Matthijs de Ligt tropezaba en su primera titularidad en 325 días. Después, Paz interceptó un pase de Baleba para anotar el tercero en el minuto 57.

Al hacer balance de una noche histórica para el club de la Serie A en declaraciones a la UEFA tras el partido, Fabregas declaró: «Estoy muy contento. Creo que es una noche histórica para el club y estamos muy contentos. Fue una buena actuación. Los chicos compitieron muy bien y jugaron bien, así que tenemos que seguir adelante y seguir esforzándonos».

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Al explicar el mensaje previo al partido que inspiró a su equipo, mermado por las lesiones, a jugar con tanta convicción, el español continuó: «Esta mañana hablamos de ciertas cosas, de ciertos principios y de quiénes somos. Tenemos que jugar con valentía y sin miedo, y creo que eso es lo más importante. Los chicos demostraron mucha calidad y mucho carácter. Siempre hablamos del carácter y de todo eso, pero hoy los chicos también jugaron con mucha calidad».

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Los debutantes mantienen los pies en el suelo

El portero local Jean Butez detuvo un remate de Diallo antes de que Kaiki Bruno, que había entrado desde el banquillo, centrara para que Jacobo Ramon, libre de marca, cabeceara el cuarto en el minuto 76. Lammens, por su parte, impidió que Paz completara un triplete. Joshua Zirkzee, que había sustituido al capitán Bruno Fernandes a mitad de la segunda parte, remató un centro de Diallo en el tiempo de descuento para marcar el gol del honor.

Fabregas restó importancia a la idea de que los grandes equipos europeos teman ahora enfrentarse a su equipo: «No diría que los demás equipos europeos tengan miedo del Como. Creedme, respetamos mucho a todos los clubes. Somos nuevos en esta competición, así que, como he dicho, tenemos que mantener los pies en el suelo, seguir trabajando, seguir pedaleando y después ver adónde nos lleva el futuro».

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Crece la presión en Old Trafford

Getty Images

Con nueve jugadores lesionados que no pudieron disputar el partido en Italia, el United amplió a siete encuentros su racha sin ganar y las buenas sensaciones del empate del domingo ante su rival Leeds United se disiparon rápidamente. Al término del partido, Carrick levantó repetidamente las manos para pedir disculpas a los aficionados desplazados que aún permanecían en el estadio. El gesto recordó a la reacción de Ole Gunnar Solskjaer tras una derrota por 4-1 ante el Watford en noviembre de 2021, que precedió a su destitución 24 horas después.