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El entrenador del Nottingham Forest, Oliver Glasner, se ha preguntado por qué algunos de sus jugadores siguen sin hablar inglés después de años en el club y ha insistido en que el nivel de exigencia no era lo bastante alto cuando llegó. El técnico austriaco, de 52 años, busca incorporar hasta cinco jugadores en enero tras reunirse con el propietario Evangelos Marinakis antes de recibir al Chelsea el viernes.

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Glasner cuestiona el nivel de exigencia de la plantilla

Glasner no se mordió la lengua en la rueda de prensa previa a la visita del Chelsea al City Ground el viernes. El Forest ocupa un puesto por encima de la zona de descenso tras ganar solo dos de sus primeros 11 partidos de la Premier League. «La estabilidad en una empresa consiste en tener unos estándares», afirmó. «Todo el que llega se compromete a cumplirlos. Sinceramente, creo que el nivel de exigencia no era lo bastante alto».

Añadió: «Tenemos jugadores que llevan cuatro años aquí y no hablan inglés. Si vas a Italia, al cabo de tres meses todos los jugadores dan sus entrevistas en italiano».

«Quédate en casa, en Austria»

Glasner insistió en que esa misma exigencia se aplicaba a él: «Si quiero entrenar en Inglaterra, tengo que hablar inglés. Si quiero entrenar en Italia, tengo que hablar italiano. Si no, Oliver Glasner, si quieres hablar en tu dialecto, quédate en casa, en Austria, donde todo el mundo te entiende, pero en ningún otro sitio».

El Forest evitó por poco el descenso la temporada pasada pese a alcanzar las semifinales de la Europa League. Glasner señaló: «Sabíamos que esta era una temporada de transición, por decirlo así, en la que seguimos siendo muy ambiciosos, pero tenemos muchos problemas que resolver».

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Reunión sobre fichajes con Marinakis

Glasner viajó el lunes a Londres para reunirse con Marinakis. El Forest espera incorporar hasta cinco jugadores en enero, según BBC Sport. «Me preguntó: “¿Qué necesitas? ¿Qué quieres mejorar aquí en la plantilla, el cuerpo técnico y el entorno?”», reveló Glasner.

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Continuó: «Quiere lo mejor para el Nottingham Forest, quiere lo mejor para todos los que estamos aquí. Tenemos que mejorar la plantilla, el cuerpo técnico y el entorno, y de eso hablamos. Fue una reunión fantástica y mereció la pena pasar seis horas viajando».

El Forest busca repetir su triunfo ante el Manchester City

Glasner seguiría contando con el pleno respaldo de la directiva del Forest pese al mal comienzo, y su equipo intentará aliviar la presión cuando reciba al Chelsea.

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El Forest venció 3-1 al Manchester City a principios de este mes y espera ofrecer una actuación similar ante el equipo de Xabi Alonso.