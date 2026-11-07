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El seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha expresado su plena confianza en Martin Zubimendi y ha vuelto a convocar al centrocampista Marc Roca para cubrir la baja del lesionado Rodri. De la Fuente afirmó que España cuenta con los dos mejores mediocentros del fútbol mundial mientras la Roja se prepara para disputar la Liga de Naciones.

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Zubimendi y Roca, encargados de cubrir la baja de Rodri

El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha recurrido a Martin Zubimendi y al centrocampista del Real Betis Marc Roca para sostener el centro del campo de España ante la ausencia de Rodri por lesión.

El contratiempo de Rodri, sumado a la ausencia de Dani Olmo, ha dejado huecos importantes en la medular de los campeones del mundo antes de los partidos contra la República Checa e Inglaterra.

Roca regresa a la selección tras un excelente comienzo de temporada con el Betis, aspirante a la Champions League.

«Tenemos a los dos mejores centrocampistas: Rodri y Zubimendi»

De la Fuente elogió a Zubimendi y aseguró que el jugador de la Real Sociedad y Rodri son los mejores centrocampistas del mundo.

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«Para mí, tenemos a los dos mejores centrocampistas: Rodri y Zubimendi. Martin, aunque no juegue [todos los minutos], siempre rinde a un gran nivel con nosotros», afirmó De la Fuente.

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«Mi manera de afrontar el estado de ánimo se basa en el optimismo. Veo a Zubimendi como alguien que trabaja muchísimo y sigue mejorando. Martin llegará muy fresco a estos partidos», añadió.

De la Fuente celebra el regreso de Marc Roca

Al explicar la vuelta de Marc Roca a la convocatoria, De la Fuente destacó la larga relación que mantienen desde las categorías inferiores de España y el conocimiento que tiene el centrocampista del sistema táctico de la selección.

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«Marc Roca es uno de los jugadores que lleva mucho tiempo con nosotros y tenemos muchas ganas de volver a verle. Además, conoce perfectamente nuestro sistema», explicó De la Fuente.

Roca fue elegido por delante de los jóvenes de la sub-21 Chema Andres y Marc Bernal para aportar experiencia inmediata en la selección absoluta.

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España se prepara para una prueba en el centro del campo en la Liga de Naciones

Zubimendi y Roca se incorporarán el lunes a la concentración junto a Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Fermin Lopez y Pablo Barrios.

España buscará controlar el ritmo y la posesión en su visita a Praga para enfrentarse a la República Checa el jueves, antes de recibir a Inglaterra en Madrid el domingo.

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De la Fuente confía en sus centrocampistas para mantener la racha de 11 victorias consecutivas de España y asegurarse el primer puesto del grupo A4 de la Liga de Naciones.