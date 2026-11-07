Zubimendi y Roca, encargados de cubrir la baja de Rodri
El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha recurrido a Martin Zubimendi y al centrocampista del Real Betis Marc Roca para sostener el centro del campo de España ante la ausencia de Rodri por lesión.
El contratiempo de Rodri, sumado a la ausencia de Dani Olmo, ha dejado huecos importantes en la medular de los campeones del mundo antes de los partidos contra la República Checa e Inglaterra.
Roca regresa a la selección tras un excelente comienzo de temporada con el Betis, aspirante a la Champions League.
«Tenemos a los dos mejores centrocampistas: Rodri y Zubimendi»
De la Fuente elogió a Zubimendi y aseguró que el jugador de la Real Sociedad y Rodri son los mejores centrocampistas del mundo.
«Para mí, tenemos a los dos mejores centrocampistas: Rodri y Zubimendi. Martin, aunque no juegue [todos los minutos], siempre rinde a un gran nivel con nosotros», afirmó De la Fuente.
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«Mi manera de afrontar el estado de ánimo se basa en el optimismo. Veo a Zubimendi como alguien que trabaja muchísimo y sigue mejorando. Martin llegará muy fresco a estos partidos», añadió.
De la Fuente celebra el regreso de Marc Roca
Al explicar la vuelta de Marc Roca a la convocatoria, De la Fuente destacó la larga relación que mantienen desde las categorías inferiores de España y el conocimiento que tiene el centrocampista del sistema táctico de la selección.
«Marc Roca es uno de los jugadores que lleva mucho tiempo con nosotros y tenemos muchas ganas de volver a verle. Además, conoce perfectamente nuestro sistema», explicó De la Fuente.
Roca fue elegido por delante de los jóvenes de la sub-21 Chema Andres y Marc Bernal para aportar experiencia inmediata en la selección absoluta.
España se prepara para una prueba en el centro del campo en la Liga de Naciones
Zubimendi y Roca se incorporarán el lunes a la concentración junto a Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Fermin Lopez y Pablo Barrios.
España buscará controlar el ritmo y la posesión en su visita a Praga para enfrentarse a la República Checa el jueves, antes de recibir a Inglaterra en Madrid el domingo.
De la Fuente confía en sus centrocampistas para mantener la racha de 11 victorias consecutivas de España y asegurarse el primer puesto del grupo A4 de la Liga de Naciones.