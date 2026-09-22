El canal oficial del Real Madrid respondió al Atlético de Madrid con un extenso vídeo, que supuso una réplica directa y contundente al comunicado del club madrileño tras el derbi, así como a las declaraciones de Diego Simeone sobre la actuación del árbitro.

Según el diario "As", el vídeo, que se prolongó durante cerca de 4 minutos, repasó una serie de tuits, comunicados, imágenes y fragmentos de archivo, con el objetivo de responder a las críticas del Atlético de Madrid al arbitraje y de recordar a su afición y a sus jugadores actitudes anteriores del club hacia los árbitros.

El canal del Real Madrid abrió el vídeo con la frase: "La memoria es corta; piden respeto para los árbitros, pero solo a veces", antes de comenzar a mostrar un conjunto de declaraciones y actitudes anteriores.

Entre lo más destacado que citó el vídeo estuvieron las declaraciones de Simeone en las que describió LaLiga como "peligrosamente preparada para el Real Madrid", junto a un comunicado anterior de Enrique Cerezo o Gil Marín, en el que se decía que "cualquiera que observe el asunto desde fuera puede ver que lo mismo ocurre desde hace una década, el sistema es así y ya nos hemos acostumbrado a él".

El vídeo añadió, en un mensaje dirigido al Atlético de Madrid: "Ahora piden respeto, pero si no les gusta lo que ven, sale un comunicado de inmediato".

Después, el canal del Real Madrid pasó a repasar actitudes e imágenes de partidos anteriores, acompañadas del comentario: "El respeto aquí no parecía tan importante; pides respeto, pero tratas de esta manera a los árbitros en los partidos".

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El vídeo mostró imágenes antiguas de Simeone dando palmaditas en la cabeza a un árbitro asistente, junto a una escena en la que intervino con el árbitro durante una discusión acalorada, así como el incidente en el que Arda Turan lanzó su bota hacia un árbitro asistente, entre otras imágenes.

El vídeo continuó: "Comunicados que ponen en duda las decisiones arbitrales. Pides respeto, pero publicas tuits cuando no te gusta lo que ocurre. El respeto desaparece cuando las cosas se tuercen. Si te beneficias, respetas, y si te perjudicas, el asunto es diferente".

El canal del Real Madrid citó, en este contexto, un tuit anterior del Atlético de Madrid en el que se decía: "Retuitea si quieres que la normativa se aplique por igual a todos".

Al cierre del vídeo, el canal del Real Madrid dijo: "La memoria es corta. Ahora nosotros no podemos hablar de los árbitros, pero ellos sí pueden. Ahora piden respeto, pero solo a veces".

El vídeo también aludió al exárbitro Juan Manuel González Manuel Díaz, conocido como Manzano, como "el que fue entrenador", en referencia a su vinculación anterior con el club, antes de asumir actualmente la responsabilidad de la designación de árbitros.

Mira aquí el vídeo del canal del Real Madrid

El vídeo emitido por el canal del Real Madrid supuso una réplica contundente al Atlético de Madrid, en medio de la escalada entre ambos clubes tras el derbi, que fue testigo de críticas mutuas sobre las decisiones arbitrales.

Mientras que José Mourinho, entrenador del Real Madrid, abrió fuego contra el árbitro del partido, Diego Simeone, entrenador de los rojiblancos, le pidió que mostrara respeto hacia los árbitros.

Asimismo, Fran Soto, presidente del Comité de Árbitros español, pidió a los entrenadores que mostraran respeto a todos los árbitros de LaLiga.

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