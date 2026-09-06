"Tenéis a Mainoo": una leyenda del United pone en duda los fichajes del verano

Paul Ince, leyenda del Manchester United, criticó el gasto del club de 155 millones de libras esterlinas en 3 jugadores para el mediocampo durante el mercado de fichajes de verano, asegurando que el club ya cuenta con un jugador capaz de asumir un rol clave en esa posición, pero que necesita mostrar una mayor dosis de atrevimiento y riesgo.
El Manchester United fichó a Carlos Baleba por 70 millones de libras esterlinas, a Andri Santos por 50 millones y a Youri Tielemans por 35 millones, mientras que Baleba no podrá participar con el equipo antes de octubre, tras el parón internacional.
Ince considera que el club podría haber destinado parte de ese dinero a otras posiciones, en lugar de reforzar el mediocampo de esta manera.
Declaró al diario Mirror: "No entiendo por qué el United fichó a Santos y a Baleba por ese precio, cuando ya tiene a Mainoo".
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Y añadió: "Sentí que el dinero podría haberse gastado en la posición de lateral o quizás de delantero, para competir por uno de los tres primeros puestos".
Al mismo tiempo, Ince pidió a Kobbie Mainoo que muestre un mayor impacto, después de recibir un amplio elogio tras su participación en la victoria por 5-2 sobre el Ipswich Town.
Dijo: "Con todo el respeto para el Ipswich, si viene al United y juega un fútbol abierto, todavía puedo hacer un buen partido frente a él. Es evidente que Kobbie tiene que hacer eso cada semana".
Y prosiguió: "Quiero ver a un jugador que controle el partido, y no a alguien que reciba el balón y solo lo pase en horizontal, o se lo envíe a Bruno Fernandes. Quiero verlo avanzar con el balón y jugar paredes".
Ince insistió en la necesidad de que Mainoo sea más atrevido de cara a portería, y dijo: "¿Cuántos remates hace en un partido? Cuando yo jugaba, me aseguraba de rematar 3 o 4 veces por partido, y él básicamente desempeña el mismo rol que yo desempeñaba".
Y añadió: "Mainoo tiene mucho más que ofrecer, no solo pasar y dejar que Bruno Fernandes y Matheus Cunha hagan su trabajo. Puede aportar mucho, rematar más balones y avanzar con ellos. Tiene dos buenos pies, y todo ese potencial que posee necesita mostrarlo en mayor medida".
Ince cerró su mensaje a Mainoo diciendo: "Tienes que creer en lo bueno que eres, y no recurrir a jugar sobre seguro. Puede llegar a ser un jugador muy bueno".