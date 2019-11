¿Qué tendría que pasar para que Eduardo García debute en Chivas y la Selección mexicana mayor?

El canterano del Guadalajara fue el futbolista más destacado de Selección mexicana en el Mundial Sub 17.

Haber alcanzado la final del Mundial de 2019 superó cualquier expectativa que se tenía de la Selección mexicana Sub 17, que contó entre sus filas con una generación destacada de jóvenes en la que figuró Eduardo García de las Chivas.

El Dragón, como es apodado en las Fuerzas Básicas, demostró su capacidad como atajador y fue clave para que el combinado dirigido por Marco Antonio Ruíz le hiciera partido a los locales, aunque no pudieron repetir el título del 2005 y 2011.

Apenas terminó su participación en la competitición, pasó por reconocimientos en el Estadio Nemesio Diez y el Centro de Alto Rendimiento y reportó en Verde Valle para ponerse a las órdenes de Ricardo Cadena, sin dejar de lado que podrá ser seleccionable a futuro de Luis Fernando Tena.

García podría encajar en el proyecto deportivo de Ricardo Peláez, quien apuesta por los jóvenes y podría llevar a cabo junto al cuerpo técnico su proceso para que pueda debutar en Primera División antes de lo esperado.

Eugenio Pizzuto, elegido el 3º mejor jugador del mundo en su categoría 💪



¿Será la nueva promesa mexicana que dará la talla a nivel mayor o le pasará lo mismo que al resto? 🤔 pic.twitter.com/4G55gtHKj2 — Goal en español (@Goal_en_espanol) 18 de noviembre de 2019

Durante el Apertura 2019, Lalo disputó 720 minutos en ocho partidos, donde sus ausencias se debieron a las concentraciones con el Tri infantil, que tuvo entrenamientos y compromisos de preparación en Sudamérica para afrontar el torneo internacional.

El arquero ha mostrado liderazgo en entrenamientos y partidos, personalidad, juego aéreo y garra, claves para el área deportiva del Guadalajara.

A continuación, en Goal te presentamos el panorama completo para Lalo y los que serían sus rivales en el Rebaño y Selección mexicana.

¿QUIÉNES SERÍAN LOS RIVALES DE GARCÍA EN CHIVAS?

La competencia en el Guadalajara si a porteros se refiere es muy fuerte. De por sí en Primera División están José Antonio Rodríguez y Raúl Gudiño, pero Antonio Torres también aparece en el panorama y José 'Tala' Rangel, registrado con la Sub 20 que también aprieta el acelerador para poder debutar en algún momento.

¿QUIÉNES SERÍAN LOS RIVALES DE GARCÍA EN SELECCIÓN MEXICANA?

Aunque Gerardo Martino ha declarado que no echará mano por el momento de los Sub 17, la realidad es que en algún momento tendrán que ser llamados, al menos a un microciclo como sucedió con la convocatoria de Eugenio Pizzuto. Y es que a futuro no es descabellado que el Dragón sea convocado, aunque delante de él se encuentran Guillermo Ochoa, Hugo González, Raúl Gudiño, José Hernández y Sebastián Jurado.