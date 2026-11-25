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David Kogan, presidente del organismo regulador independiente del fútbol, ha prometido que se enfrentará a los dueños del Manchester City si se confirma el fallo de culpabilidad contra el club. Insiste en que el tamaño del City no supondrá ninguna diferencia. El organismo puede destituir a directivos e incluso forzar una venta, mientras que la Premier League interrumpió la comparecencia ante los diputados con «mensajes airados».

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Kogan, dispuesto a enfrentarse al City

Kogan declaró el miércoles ante la comisión de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte que al organismo regulador «no le faltará el coraje» para enfrentarse a los dueños del City y que podría forzar una venta en los casos más graves. El City, declarado culpable en septiembre de 114 infracciones de las normas de la Premier League, ha recurrido el fallo, mientras que los clubes rivales han acordado hacerse cargo de los gastos legales si los patrocinadores presentan demandas.

Añadió: «Olvídense del nombre del club. Olvídense de su tamaño. Olvídense de la magnitud del asunto. No podemos simplemente desatender nuestras obligaciones legales con respecto a un club por el hecho de que tenga un determinado tamaño».

Los propietarios podrían verse obligados a abandonar el club

Según informa The Times, Kogan también detalló las sanciones disponibles y explicó a los diputados: «Si se fijan en las sanciones concretas que podemos imponer, las opciones van desde decidir que no hay pruebas suficientes para tomar ninguna medida hasta apartarlos de sus cargos directivos y de cualquier participación futura en el club o en el fútbol inglés».

Richard Monks, director ejecutivo del organismo regulador, explicó que se daría tiempo para vender a un propietario considerado no apto antes de designar a un tercero para supervisar la venta. «Si ese precio es inferior al que el propietario está dispuesto a aceptar, así será», afirmó.

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La Premier League interrumpe la comparecencia

La sesión se detuvo cuando Dame Caroline Dinenage, presidenta de la comisión, dijo que había recibido mensajes de la Premier League por haber afirmado antes que la competición había gastado unos 500 millones de libras en costes legales por el caso del City. «¿Puedo intervenir un momento para decir que la Premier League está desesperada por que aclare que no se ha gastado 500 millones de libras en el caso contra el Manchester City?», señaló.

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Añadió: «Lo digo porque estoy recibiendo mensajes airados de la Premier League para que se lo comunique». Kogan bromeó: «Debo decir que no sabía que esta sesión era interactiva».

El recurso del City se examinará en diciembre

La vista del recurso del City está prevista para mediados de diciembre y se espera un fallo en el nuevo año. Si el recurso fracasa, es probable que el organismo regulador inicie su propia evaluación de los propietarios y directivos del club.

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El reglamento de la Premier League contempla sanciones que van desde la deducción de puntos hasta la expulsión. Mientras tanto, el equipo de Enzo Maresca afronta este domingo una visita crucial al líder, el Arsenal.