Luís Henrique, abogado de Jorge Jesus, lanzó un duro ataque contra Cristiano Ronaldo, en medio de la crisis abierta entre el capitán de la selección de Portugal y su entrenador, que ha marcado el panorama futbolístico del país.

Henrique dirigió fuertes críticas al astro del Al Nassr saudí, al considerar que sus actitudes y su obsesión por ciertas cifras están afectando negativamente a la imagen que el público conserva de todo lo que ofreció a lo largo de su carrera.

El abogado de Jesus declaró, en palabras recogidas porel sitio Tribuna: "Cristiano Ronaldo, con sus actitudes, su comportamiento y su obsesión por ciertas cifras, está logrando algo que ningún rival pudo conseguir: arruinar nuestra capacidad de recordar todas las cosas buenas que nos ha dado".

Y añadió: "Se rodea cada vez más de personas que le dicen lo que quiere oír, y se aleja cada vez más de aquellos que le dicen lo que necesita escuchar".

Henrique cerró esta parte de su ataque con una frase llamativa: "Ese es el destino de los dioses y de los tiranos; terminan solos en el monte Olimpo, rodeados de espejos".

Las declaraciones de Henrique no se limitaron a criticar el comportamiento de Ronaldo, sino que también reveló el motivo de su decisión de dejar de escribir en el diario "Record", al explicar que el capitán de Portugal posee una participación importante en la empresa "Medialivre", propietaria del periódico.

Y dijo: "Ante el choque entre Ronaldo y Jorge Jesus, y por tanto entre él y yo, no sería correcto, sino más bien vergonzoso, que siguiera colaborando con una empresa que le pertenece y que cobrara un sueldo de ella. No hay independencia intelectual sin independencia financiera".

Y continuó: "Quienes expresan sus opiniones sobre el poder no deben ser dependientes del poder al que critican. Prefiero liberarme de esa atadura, para que nadie piense que puede imponerme consecuencia alguna".

Henrique concluyó su postura señalando: "La libertad que solo se ejerce cuando no cuesta nada se llama oportunismo, y yo nunca he escrito movido por el oportunismo".

Cabe recordar que la crisis entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus comenzó durante el último parón internacional, después de que el capitán de Portugal objetara la forma en que el entrenador lo trató en el partido contra Noruega en la Liga de Naciones de Europa.

Según el relato de Ronaldo, existía un acuerdo para gestionar su participación debido a su estado físico, pero se vio sorprendido cuando el entrenador le pidió calentar en la segunda parte sin llegar a darle entrada en el partido, algo que consideró un incumplimiento del acuerdo entre ambos.

La disputa se agravó después de que Ronaldo abandonara la concentración de la selección antes del duelo contra Dinamarca y luego saliera con declaraciones en las que acusó a Jesus de no cumplir su promesa, al tiempo que afirmó estar dispuesto a aceptar cualquier sanción que se dictara contra él.

A raíz de su salida de la concentración, la Federación Portuguesa abrió un procedimiento disciplinario en su contra y anunció su suspensión de forma provisional.







