Ten Hag vuelve a cargar contra Cristiano Ronaldo y elogia la decisión del Real Madrid

El entrenador neerlandés Erik ten Hag dirigió nuevas críticas a su exjugador Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, trabajó con Ten Hag durante un breve periodo en el Manchester United en 2022, pero el Bicho portugués no logró entonces convencer a su técnico neerlandés.

La cadena ESPN publicó las declaraciones de Ten Hag, que realizó en el programa «Buenos días, la liga neerlandesa».

Ten Hag afirmó: «Todo gran equipo debe arropar a su primera estrella, pero la primera estrella también debe ceder en favor del equipo. Ese era, sencillamente, el problema con Ronaldo».

El actual director técnico del Twente añadió: «No quiero que haya ningún malentendido por mi parte, porque, por supuesto, es un jugador extraordinario y pertenece a la lista de los grandes del fútbol mundial».

Y recalcó: «Pero también es verdad que ya no es capaz de ofrecer el nivel exigido durante los últimos siete u ocho años. Desde su salida de la Juventus, el asunto, simplemente, se acabó».

Ten Hag considera que el Real Madrid tomó la decisión correcta al prescindir de Ronaldo en el momento oportuno. En 2018, el jugador abandonó el feudo del Santiago Bernabéu y se marchó a la Juventus.

Explicó: «Esa es también una de las grandes virtudes del Real Madrid. Ellos saben cuándo empieza a bajar el nivel de un jugador, y entonces prescinden de él en un momento en el que, desde la perspectiva del mundo exterior, todavía está en la cima de su nivel, mientras que en realidad ya no es capaz de ofrecer el rendimiento exigido».

Ronaldo, que entonces tenía 37 años, marcó 3 goles en 16 partidos bajo la dirección de Ten Hag.

Ten Hag prosiguió: «Ronaldo ya no era capaz de obligarse a soportar el sacrificio, a darlo todo cada día y a trabajar para alcanzar su mejor estado físico. Si no estás preparado físicamente en la Premier League, no tendrás ninguna oportunidad».

Ten Hag reveló que habló con la estrella portuguesa sobre su situación, diciendo: «Le pones frente a la realidad y le presentas argumentos lógicos y convincentes, y entonces todo queda completamente claro».

El analista deportivo Hans Kraay imaginó la reacción de Ronaldo durante aquellas conversaciones, preguntándose: «¿Acaso te decía entonces que no estabas en tus cabales?».

Pero Ten Hag lo negó, diciendo: «No, no dijo eso en absoluto. Las pruebas eran clarísimas. Hoy en día, todo en el fútbol está sujeto a seguimiento y registro».

Ten Hag quiso recalcar de nuevo que consideraba a Ronaldo un jugador de primerísimo nivel.

Y dijo: «Ganó la Liga de Campeones 5 veces y marcó esa enorme cantidad de goles. Ha aportado mucho al fútbol. Todos hemos disfrutado viéndolo, yo también. Pero en aquel momento tenía que tomar decisiones que fueran en beneficio del equipo y del club».

A Ten Hag le preguntaron si era difícil sentar a una estrella de la talla de Ronaldo en el banquillo e incluso dejarlo fuera de la convocatoria del equipo en algunas ocasiones.

Respondió: «Nadie es más grande que un club o un país. Cristiano Ronaldo no es una excepción, ni tampoco Lionel Messi. Al final, el interés del equipo siempre está por encima de todo».