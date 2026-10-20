El neerlandés Erik ten Hag, exentrenador del Manchester United, abrió el expediente de su conflicto con la leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo, revelando nuevos detalles sobre las causas de la tensión en la relación entre ambos, al acusar al exestrella del equipo de no cumplir con las exigencias físicas y técnicas que impuso a sus jugadores, pese a reconocer su lugar entre los más grandes futbolistas de la historia.

Ten Hag había asumido las riendas del Manchester United en el verano de 2022, y logró ganar la Copa de la Liga inglesa en su primera temporada, y después la FA Cup en 2024, antes de su destitución en octubre de ese mismo año.

En una entrevista con el diario "The Athletic", Ten Hag rememoró los entresijos de su crisis con Ronaldo, asegurando que la salida del jugador no fue una decisión fácil, pero consideró que el interés del equipo y la disciplina colectiva le obligaban a tomar decisiones que no se vieran afectadas por el nombre del jugador ni por su historia.

El técnico neerlandés dijo: "Defraudó al equipo, y me defraudó a mí también; porque estábamos planificando la temporada contando con su presencia".

Y añadió: "Viajé a Portugal para hablar con él sobre los objetivos que buscaba alcanzar antes de asumir la responsabilidad de dirigir al Manchester United".

Y aclaró: "Es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, y le respetaba mucho, pero como director técnico, tenía que tomar una decisión racional y apoyarme en los jugadores que veía como los más adecuados para el equipo".

La crisis de Ronaldo en los entrenamientos

Las críticas de Ten Hag no se detuvieron en los límites del conflicto personal, pues reveló que el aspecto físico fue una de las principales causas de su crisis con la estrella portuguesa, señalando que le confrontó por lo que consideró una falta de rendimiento en los entrenamientos y no alcanzar el nivel requerido.

El técnico neerlandés rememoró los duros entrenamientos que impuso a sus jugadores tras la derrota ante el Brentford por cuatro goles a cero en agosto de 2022, explicando que Ronaldo completó solo dos vueltas de las tres que estaban previstas.

También habló de las discusiones que tuvieron sobre los movimientos del delantero dentro del campo, diciendo: "Le decía muchas veces: Ronny, todos quieren ayudarte a llegar a la posición adecuada, pero si no puedes llegar al área, no podrás marcar".

Y continuó Ten Hag, según su relato: "No corría, ni cuando teníamos el balón ni cuando lo perdíamos, y la razón es que no se preparaba de la forma requerida".

El exentrenador subrayó que no exigía a Ronaldo presionar a los rivales hasta el agotamiento, pero esperaba de él que alcanzara la preparación física que le permitiera ejecutar los roles requeridos, considerando que el estrellato no exime a ningún jugador de cumplir con las exigencias del equipo".

Trabajar por el equipo

Ten Hag abordó la influencia del comportamiento de los jugadores dentro del grupo, señalando que algunas estrellas pueden animar a sus compañeros a dosificar el esfuerzo durante los entrenamientos, lo cual consideró inadecuado si los jugadores aún no han alcanzado el nivel físico requerido.

Y dijo: "Todo gran equipo debe arropar a su gran jugador, pero el gran jugador también debe trabajar por el equipo".

Y añadió que dosificar el esfuerzo puede ser comprensible cuando el jugador llega a la cima de su forma física, pero la prioridad al principio debe ser el trabajo y el entrenamiento hasta alcanzar el nivel requerido.

Ten Hag llegó a sostener que el problema no estaba vinculado únicamente a Ronaldo, sino que se extendía, según su valoración, a la mentalidad de algunos jugadores para quienes el fútbol no representaba la máxima prioridad, lo cual dificultó su tarea de imponer los estándares que quería dentro del Manchester United.