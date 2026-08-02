La crisis del último proyecto de la FIFA representó un momento decisivo en la historia del fútbol, cuando el deporte recuperó su "brújula moral", frente a lo que el diario británico "Telegraph" describió como la "codicia" del presidente de la Federación Internacional, Gianni Infantino.

Según un artículo del escritor Oliver Brown, la semana pasada fue un infierno para Infantino, "cuyo gran plan para trocear el Mundial solo prometía beneficios a los fondos de inversión privados y a su cuenta bancaria personal, pero fue una semana feliz para todos los que critican su codicia".

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Esta vez, las bombas llegaron desde el interior de los propios pasillos de la FIFA. Apenas el estadounidense Carlos Cordeiro, exasesor de Infantino, criticó su plan secreto con allegados del presidente estadounidense, Donald Trump, y lo describió como un "mal acuerdo", cuando Kevin Lamour, director de operaciones de la FIFA, dijo que los empleados "fueron engañados".

El "Telegraph" considera que lo ocurrido "no solo refleja el profundo desprecio que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, siente hacia la forma de trabajar de su homólogo en Zúrich, sino también la indignación moral que provocó la soberbia de Infantino".

Añadió que, aunque el fútbol rara vez habla con una sola voz, la soberbia del dirigente suizo, al que describió como jactancioso y carente de carisma, inteligencia y empatía, unió a 143 países —y la cifra sigue en aumento— en un estado de repulsión.

"Un impulso a los principios del fútbol"

Laura McAllister, vicepresidenta de Ceferin en la UEFA, dijo: "En muchos sentidos, esto fue un impulso a los principios del fútbol. Es una confirmación... El fútbol sale de esto más fuerte".

El diario británico agregó que, incluso después de que la UEFA, la Concacaf y sus contactos en la empresa "Thrive Eternal", perteneciente a Kushner, lo abandonaran, Infantino siguió tambaleándose intentando reactivar el proyecto con otros financiadores, sin pudor hasta el final.

Concluyó afirmando que el mapa para derrocar a Infantino sigue siendo complejo, pero que lo ocurrido invita al alivio, porque el fútbol, tras haber sido sacudido por un gran escándalo, redescubrió algo de su brújula moral.