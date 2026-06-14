Tecnología avanzada prepara a Al-Akhdar para enfrentar a Uruguay y España

La selección saudí ha revelado una nueva técnica que usa en sus últimos entrenamientos para su debut en el Mundial 2026.

Su primer partido será el martes contra Uruguay, y luego enfrentará a España y Cabo Verde el 21 y 27 de junio, respectivamente.

La cuenta de la selección saudí en X publicó este domingo: «La innovación potencia el rendimiento en nuestros entrenamientos. El sistema de refrigeración CLIMACOOL de Adidas ayuda a nuestros jugadores a combatir el calor y la humedad, reduce la temperatura corporal y mejora la recuperación y el rendimiento.

El sistema consta de tres elementos: una chaqueta con gel refrigerante que se congela antes de usar y absorbe el calor de pecho, abdomen y espalda.

Se completa con una chaqueta aislante que conserva el frío y una funda refrigerante para las zapatillas que reduce el calor y la hinchazón en los pies.

Según Adidas, esta tecnología puede bajar la temperatura interna hasta medio grado Celsius y la de la piel unos 13 grados, lo que ayuda a los jugadores a tolerar el calor, recuperarse antes y mantener su rendimiento.