Tecnología al estilo estadounidense... Ancelotti recurre a una táctica innovadora antes del partido contra Marruecos

El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, prueba nuevas ideas en la concentración de la Seleção como preparación para la Copa del Mundo de 2026.

La Canarinha debutará el domingo ante Marruecos en la primera jornada del Grupo C, que también integran Haití y Escocia.

Según el diario español «Marca», durante los entrenamientos varios jugadores, como Marquinhos y Gabriel Magalhães, lucieron unas muñequeras negras que no eran un simple accesorio.

Estas muñequeras incorporan una ventana transparente con tarjetas que muestran instrucciones tácticas para las jugadas a balón parado: movimientos, funciones y alternativas. Así, los jugadores pueden consultarlas sobre la marcha sin esperar indicaciones del banquillo.

Una idea inspirada en la liga estadounidense

La idea copia un sistema usado desde hace años en el fútbol americano, donde los coordinadores ofensivos de la NFL emplean tarjetas similares para revisar jugadas e instrucciones durante los partidos.

Ancelotti, que ve en las jugadas a balón parado un factor decisivo, trasladó la idea al fútbol.

Las jugadas a balón parado son una prioridad.

En la víspera del debut ante Marruecos, el técnico italiano subrayó que prefiere la eficacia ofensiva a la posesión.

«La posesión es importante, pero lo esencial es cuántos goles marcas y cuántos encajas», afirmó.

Insistió en que las jugadas a balón parado pueden decidir grandes torneos.

“Alrededor del 30 % de los goles nacen de acciones a balón parado, así que debemos concentrarnos. Hemos entrenado estos días, pues tenemos jugadores destacados en el juego aéreo y otros capaces de centrar con precisión”.

Así, Brasil explota sus puntos fuertes.

Cuenta con defensas fuertes en el aire y con jugadores capaces de enviar centros precisos.

El técnico italiano busca convertir ese talento individual en un arma colectiva que permita a Brasil competir con fuerza en el Mundial y alcanzar la sexta estrella.