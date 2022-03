Tecatito Corona sobre regresar a México: "Lo de Querétaro me hace pensarlo"

La violencia durante el partido entre Querétaro y Atlas en el Estadio Corregidora, que generó diferentes sanciones, continúa mostrando sus secuelas e incluso futbolistas mexicanos ponen en duda su regreso a la Liga MX.

Jesús Manuel Corona, extremo del Sevilla de España y seleccionado nacional, manifestó su descontento y los cuestionamientos personales ante los incidentes que causaron un impacto global, aclarando que jugaría de nuevo para Rayados de Monterrey.

"Claro y más por la familia y por mis hijos. Siempre han vivido en el extranjero, nunca han vivido allí y llevarles a ese clima (...) Obviamente México para mí es México, es mi país, me encanta, lo amo pero por esas cosas dices está cambiando un poco a mal y me lo pienso. Quiero volver algún día y jugar en mi club que es Monterrey o en el que quiera llevarme pero por eso nos lo pensamos", mencionó a Marca Claro.

El artículo sigue a continuación

"Lo que ha pasado es algo desastroso. Sé que en otros lados están viviendo cosas feas pero ahí había muchos niños, familias, hubo muertos, dicen que no, yo no he visto nada pero se ven imágenes increíbles (...) no puede estar pasando eso", agregó Tecatito.

Corona señaló que aún hay camino por recorrer para dejar Europa por el continente americano: "Quiero seguir sumando cosas personales como goles, asistencias porque quisiera ganar cosas con el Sevilla".