Tecatito Corona: "Me falta gol para ser un jugador de élite"

El mexicano se siente contento con lo hecho hasta ahora, pero considera que debe mejorar la contundencia de cara al arco.

Tecatito Corona es uno de los jugadores del momento en la Selección mexicana. El crack del Porto tuvo una extraordinaria actuación en la victoria contra , pero considera que todavía tiene algunos aspectos que debe mejorar para ser un futbolista de élite.

"Creo que lo que me falta es el gol, tengo que ser más efectivo en el último tercio, definir, pero creo que eso me lo va a dar el trabajo. A lo que he llegado ahora es trabajando", dijo Corona en declaraciones a TUDN, previo al amistoso ante en la Fecha FIFA.

El mexicano ha tenido un extraordinario año con los Dragones, destacando con asistencias que hicieron posible el campeonato de los suyos. Ahora, Tecatito tiene la misión de mantener ese nivel en esta temporada que apenas comienza en el futbol europeo.

"Estoy viviendo un tema de constancia, me estoy sintiendo cada vez mejor conmigo, con mi trabajo. La idea es esa, es ir creciendo cada año, como lo quieras ver, a corto plazo. Esa es la idea y por ahora estamos muy bien", concluyó el extremo del Tri.