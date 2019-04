Tecatito Corona atacará el lado débil del Liverpool, en la ida de cuartos de final de Champions League

El extremo mexicano deberá desequilibrar, buscando mantener a su equipo con esperanzas en la Copa de Europa.

Contrario a los pronósticos, Porto ya se ha instalado entre los ocho mejores equipos de la UEFA 2018-2019, buscando emular la hazaña conseguida por José Mourinho con los Dragones en 2003-2004, cuando conquistaron la Copa de Europa frente al Mónaco.

Los dirigidos por Sergio Conceicao visitan este martes Anfield, con la encomienda de dar la campanada y eliminar a un poderoso , que llegará disminuido por la baja de Andy Robertson, lateral izquierdo que se ha erigido como una de las piezas clave del sistema de Jurgen Klopp.

El escocés ha disputado 37 de los 39 partidos esta campaña, siendo además uno de los líderes de asistencias de los Reds. Kloppo no esconde su preocupación, resignándose a alinear para este duelo al inactivo español Alberto Moreno o a James Milner, mediocampista inglés que ya ha sido improvisado anteriormente como carrilero izquierdo.

Por parte del Porto, el argumento ofensivo más sólido para atacar esa ausencia del adversario sería Jesús Manuel Corona, extremo derecho mexicano que ha entregado una Champions League cercana a la perfección, mostrándose en su faceta más regateadora y colaborando a la causa con tres goles y dos asistencias hasta el momento.

Dentro de las esperanzas de los Dragones para avanzar a semifinales, uno de los futbolistas a seguir es Tecatito, llamado a aprovechar el experimento que realizará el Liverpool en su banda izquierda y generando ocasiones de gol para Tiquinho y Brahimi.

El desequilibrio y el cambio de ritmo del ex- podrían entregar dividendos para el equipo portugués, pues un Corona enchufado da muchos dolores de cabeza a cualquier aparato defensivo. No todo es positivo para el Porto, recordando que por acumulación de tarjetas, Pepe y Héctor Herrera no podrán formar parte del once.

Frente a un escenario adverso, el momento será propicio para ver a Tecatito en la élite mostrando su valía como jugador. Ante una eventual salida en el verano, su confrontación ante un poderoso de Europa podría catapultarlo a un destino deportivo más ambicioso.