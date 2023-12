Tebas tacha de borracho a Bern Reichart y descree del fútbol gratis: "El milagro de los panes y los peces lo hizo Jesucristo, no el CEO de la Superliga"

"Me juego 100 cenas a que no la veremos en los próximos años. Y mil cenas a que no será gratis", dijo el presidente de LaLiga sobre la Superliga.

Javier Tebas fue una de las voces más duras contra el proyecto de Superliga europea que lleva más de dos años gestándose.

Este jueves, después de que se conociera el fallo del TJUE abriendo una vía a la Superliga europea, varios clubes de LaLiga EA Sports han reaccionado en contra de la competición que idearon y llevan adelante tanto Florentino Pérez y Joan Laporta, presidentes del Real Madrid y del FC Barcelona respectivamente.

Y Tebas, presidente de LaLiga, volvió a cargar contra una Superliga que, entre otras cosas, planteó la emisión de los partidos en directo a través de un streaming gratuito en el que el presidente de LaLiga no cree.

En ese sentido, Tebas descree del fútbol gratis y en rueda de prensa aseguró: "El milagro de los panes y los peces lo hizo Jesucristo, no el CEO de la Superliga. Me juego 100 cenas a que no la veremos en los próximos años. Y mil cenas a que no será gratis", dijo sobre la Superliga.

También se había referido Tebas a la Superliga más temprano, en su cuenta de "X". "Para que quede claro, no haya dudas y alguno equivocadamente se vaya a reabrir el bar a beber cubatas hasta las 5 de la mañana como parece que ha estado Bern Reichart CEO esta noche. El TJUE dice que las normas de admisión de competiciones de FIFA y UEFA sean transparentes, pero no que las mismas deban admitir a la Superliga. Al contrario, apunta a que los criterios de admision de competiciones tienen que ser transparentes, objetivos y NO DISCRIMINATORIOS. Principios precisamente incompatibles con la Superliga", escribía.