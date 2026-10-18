Tebas sube el tono en su guerra con el Madrid tras la pancarta del Bernabéu: "La directiva del Real está acostumbrada a mentir"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, renovó su ataque contra el Real Madrid tras las protestas que se vivieron en el Santiago Bernabéu durante el partido ante el Sevilla este domingo, al considerar que la pancarta desplegada por la afición del club refuerza, desde su punto de vista, sus acusaciones sobre el estilo de comunicación que emplea la directiva del conjunto blanco.

Tebas exigió a la directiva del Real Madrid que ofrezca explicaciones sobre varios asuntos polémicos, en un momento en que se amplía el enfrentamiento público entre ambas partes a raíz de las declaraciones cruzadas y las protestas de la afición.

Declaraciones previas que desataron un nuevo enfrentamiento

Tebas escribió en sus cuentas de redes sociales: "Han bastado dos días para que los hechos demuestren que lo que dije era cierto", en referencia a unas declaraciones previas que encendieron un nuevo enfrentamiento con la directiva del Real Madrid, después de describir al periodista Tomás González Martín como "el portavoz de COZ" de la dirección del club.

Tebas también comparó los métodos de comunicación del canal del Real Madrid con los mecanismos de propaganda que utilizó Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi, antes de aclarar que sus palabras se referían a las técnicas de comunicación, y no a la ideología ni a la afición del club.

El Real Madrid respondió con un comunicado en el que reclamó la dimisión inmediata de Tebas de la presidencia de LaLiga, al considerar que sus declaraciones son "intolerables" y reflejan una falta de la neutralidad que le imponen sus responsabilidades institucionales.

La pancarta del Bernabéu amplía el alcance del enfrentamiento

El enfrentamiento se extendió a las gradas del Santiago Bernabéu durante el partido contra el Sevilla, después de que la afición del Real Madrid desplegara una pancarta con la frase "No es fútbol, es Tebas y Negreira", con ambos nombres destacados en los colores del Barcelona.

Esto coincidió con cánticos de indignación contra el presidente de LaLiga, además de cánticos dirigidos a la Federación Española y al presidente del Barcelona, Joan Laporta.

Tebas se preguntó si la directiva del Real Madrid considerará también estas protestas una expresión de opiniones de aficionados que no representan oficialmente al club, en referencia a un comunicado anterior de la directiva en el que se desvinculaba de las opiniones de periodistas que no trabajan para ella.

Tebas consideró que lo ocurrido refleja, según su relato, la capacidad del club para dirigir la ira de su afición hacia personas concretas, y recordó además una amenaza que dijo haber recibido con anterioridad, atribuyendo a la parte contraria la frase: "Pondré a todos los aficionados del Real Madrid en contra de vosotros y no podréis salir a la calle".

Tebas estimó que estos hechos forman parte de una campaña de acusaciones personales e intimidación.

Peticiones para que se revelen las solicitudes de cambio de horarios de los partidos

En el marco de su escalada, Tebas exigió a la directiva del Real Madrid que revele todas las solicitudes de cambio de horario de partidos que ha presentado, precisando cuántas de ellas fueron aprobadas y si estaban relacionadas con otros eventos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu.

Tebas escribió: "Si actúas de buena fe, desmiente la mentira, explica la verdad y muestra todos los datos".

Cerró su mensaje acusando a la directiva del club blanco: "La directiva del Real Madrid se ha instalado en la manipulación y la mentira", y añadió que cada día que pasa deja al descubierto, según su expresión, de forma más clara lo que condena al club.