Tebas, sobre el 'caso Negreira': "Estoy seguro que FIFA va a intervenir"

El presidente de LaLiga analizó la actualidad futbolística en el 'Marca Weekend'

Javier Tebas, presidente de LaLiga, estuvo presente en la inauguración del 'Marca Sportsweekend', en Málaga, donde habló de varios temas de actualidad, desde el Caso Negreira al acuerdo con CVC pasando por sus relaciones con Florentino Pérez y Joan Laporta y el negocio global de LaLiga. Tebas fue muy directo en su análisis de lo que está pasando con el 'caso Negreira' insistió en que LaLiga denunció el caso ante la UEFA y cree que, al final, acabará interviniendo la FIFA.

Tebas habló del 'caso Negreira': "No duermo bien. Me quita el sueño este caso, porque es el más grave de la historia del fútbol español. El 'caso Negreira' me quita el sueño de cómo tengo que encarar esto a nivel reputacional, económico, deportivo...No duermo bien con este tema", dijo Tebas.

Sobre si el Barça puede estar tranquilo, Tebas comentó: "Necesitamos explicaciones. Ellos están tranquilos pero se guardan las explicaciones. tendrían que estar preocupados no por UEFA o FIFA"

"Una cosa es que se hayan comprado árbitros y otra pagar para influir en el entorno arbitral, los informes, el hijo de Negreira dando datos confidenciales...ese pago para influir es una conducta muy grave en el ámbito deportivo y creo que en el penal", matizó Tebas.

"Estoy seguro que la FIFA al final va a intervenir"

"Me gustaría que esto no hubiera prescrito. Nosotros denunciamos esto a en la UEFA a las 48 horas de salir la noticia, tras comprobar que la UEFA podía intervenir si no se podía intervenir por lo que fuese en España, porque todo había prescrito". Con la UEFA no hablo a menudo de esto, hablo de la Superliga, del "fair-play", de los clubes-estado...De este tema no he hablado con UEFA. Hay unas normas y esto no es un "mamoneo". ¿Será suficiente para no inscribir al Barça en la próxima Champions? No lo sé, depende de la UEFA", comentó Tebas, que además dejó caer "FIFA ya ha sancionado con quitar puntos a equipos españoles, como al Zaragoza, pero como no está recogido en el Real Decreto de Disciplina Deportiva de España no se puede poner esa sanción. Es muy difícil quitar puntos. Tiene que ser un órgano nacional. Pero estoy seguro que FIFA va a intervenir", aseguró.

Tebas no cree que las demandas del Barcelona a los periodistas prosperen

Acerca del anuncio del FC Barcelona de interponer diferentes demandas a periodistas por presunta difamación del club, Tebas comentó: "Es difícil que estas demandas contra periodistas puedan progresar. Creo que es imposible que sean condenados, porque se están contando, con más pasión cerca de la capital o con menos pasión lejos de la capital, lo que está pasando. No creo que esto pueda progresar", dijo Tebas.

"También habló de la postura del presidente del FC Barcelona: "Ahora Laporta y yo nos hablamos por los medios. Abrazarte a la bandera del victimismo no es lo correcto ahora. Cuando más se agarre a eso, más se está equivocando", dijo.