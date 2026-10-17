Volvió Javier Tebas, presidente de LaLiga, a defender su comparación entre el canal de televisión del Real Madrid y los métodos que empleaba Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi.

Esas declaraciones llevaron al Real Madrid a exigir la dimisión de Tebas, mientras que algunos informes señalaron que el Consejo Superior de Deportes de España podría adoptar medidas contra él.

Según el diario español Marca, Tebas, que ya había defendido su postura el viernes mediante dos mensajes publicados en la plataforma X, volvió a aclarar su punto de vista el sábado con un nuevo mensaje en el que afirmó: "Con motivo de la polémica, las técnicas de propaganda que utilizó Goebbels se estudian en las facultades de Periodismo y Comunicación, y también se enseña cómo reconocer esos mecanismos en la actualidad".

Y añadió: "Un ejemplo concreto de ello es la Universidad de La Laguna. En el grado de Periodismo de esa universidad, la asignatura Teoría de los Mensajes Informativos Generales, obligatoria para los alumnos de primer curso, incluye un ejercicio recogido en la guía docente del curso 2025-2026 que dice: (Ejercicio sobre la proyección de los once principios de la propaganda de Goebbels en la realidad contemporánea)".

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Y prosiguió: "Sí, lo han leído bien: en la realidad contemporánea. Estos mecanismos se analizan para entender cómo funciona la propaganda y cuál es su influencia en la opinión pública. Establecer una comparación entre métodos de comunicación no implica atribuir automáticamente la ideología de quienes los utilizaron a quienes recurren a mecanismos similares".

Y continuó: "Precisamente por eso escribí con claridad y de forma expresa: (La comparación se refiere a esas técnicas propagandísticas, no a una ideología concreta, y desde luego no a la afición del Real Madrid).

Esta aclaración figuraba en la publicación original; no la añadí después de que estallara la polémica".

Y siguió: "Mi comparación se refiere a técnicas concretas: la repetición sistemática, la selección sesgada de los hechos y la construcción de un enemigo. Son mecanismos que se estudian en las facultades de Periodismo y Comunicación, incluso al analizar su presencia en la realidad contemporánea. Y son los mecanismos que critiqué, citando ejemplos, en el contenido informativo del canal de televisión del Real Madrid y en lo que describí como sus plataformas propagandísticas".

Y agregó: "Quien no esté de acuerdo conmigo puede debatir esos ejemplos, pero la indignación no los refuta. ¿Se seleccionan únicamente las imágenes que alimentan el sentimiento de agravio? ¿Se repiten las sospechas hasta presentarlas como hechos probados? ¿Se retrata a alguien como un enemigo permanente? ¿Se omite la información que contradice el relato planteado?".

Y continuó: "En lo relativo a los horarios de los partidos, ¿por qué no cuentan cuántas solicitudes de cambio de horario han presentado y cuántas han sido aprobadas? Ese registro también forma parte de la realidad, aunque no encaje con el relato de la persecución".

Y concluyó: "Este es el debate que planteé, y tiene que ver con técnicas, mensajes y hechos concretos. La indignación puede llenar un comunicado entero, pero las respuestas siguen ausentes. Y exigir mi dimisión tampoco aporta respuestas".



