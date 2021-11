Tebas necesita al Valencia con o sin Lim

OPINIÓN

El Valencia CF es un grande de España, un grande de Europa. Esa es una afirmación que algunos jóvenes no terminan de cuadrar porque es cierto que hace ya más de una década que el Valencia CF no es un club estable ni tampoco un club acostumbrado a ganar títulos porque únicamente luce el de la Copa del 2019 en sus vitrinas. Sin embargo, tanto las instituciones como la gente que sí pasa los veintitantos saben perfectamente que significa el Valencia CF para la Liga y para el fútbol español.

El que mejor sabe eso es el presidente de la Liga, que desde hace más de un año cambio su opinión inicial de Peter Lim, que no era buena, y pasó a ser defensor del máximo accionista del club de Mestalla.La presencia en Valencia de Javier Tebas, ha disparado los dimes y diretes sobre la relación que mantiene el presidente de la Liga de fútbol profesional, con el máximo accionista del Valencia, Peter Lim.

Según aseguran fuentes cercanas al presidente de La Liga, éste se muestra preocupado por la situación social que está viviendo el Valencia, y es sabedor del descontento que existe entre los aficionados y las ganas de que el asiático deje de ser el propietario de la mayoría accionarial.

De hecho, aseguran que Tebas sabe perfectamente que la situación empieza ser insostenible, y que los representantes de Lima en la ciudad de Valencia no son precisamente personas que estén sabiendo llevar esa situación de tensión, por el enfrentamiento que ellos están provocando con el público. Estas mismas fuentes, cercanas al presidente de la Liga, aseguran que Javier Tebas afirma que para que Peter Lim pueda vender el Valencia primero tiene que poner en marcha la construcción del nuevo estadio de Mestalla, ya que aseguran que es la única vía de salida que el asiático tiene y que por ello la liga cree que es importante que se termine firmando ese préstamo de CVC que permitiría al Valencia finalizar casi 15 años después la obra del nuevo estadio.

No sé lo que hará Lim, no sé exactamente cuál es el interés de Tebas respecto al máximo accionista del Valencia, lo que sí tengo claro es que Tebas es un tipo inteligente y listo, las dos cosas, y por eso sabe que en su guerra con el Real Madrid y Barcelona para que estos no generen una Superliga que terminaría de matar a la liga necesita al Valencia. Y lo necesita porque el Valencia es el cuarto club histórico de España, porque el Valencia es un club que representa a la tercera ciudad de España y con ello o una masa social importantísima que siempre ayuda y mucho a que la liga española se pueda seguir vendiendo el extranjero como se ha vendido en los últimos años.

Ahora bien, el interés de Tebas por conseguir que los clubes importantes de la Liga que no son Barça o Real Madrid estén fuertes no tiene porque coincidir con el interés de Peter Lim, que ya ha demostrado en innumerables ocasiones que va por libre y que ni siquiera el presidente de la Liga, lo puede manejar. Ahí está la manera en la que despidió a Mateu Alemany sin pestañear pese a ser recomendación de Tebas. El máximo dirigente de la Liga lleva meses ayudando en todo lo posible al máximo accionista del club Valencia CF para que su gestión no siga por el camino del ridículo. Le permitió pagarles a los jugadores en verano, con la intermediación ante un fondo inglés, y ahora le da la opción de solucionar un problema para el que Lim nunca ha querido solución. Está por ver si la necesidad de Tebas de un Valencia como el que siempre fue coincide con el interés del asiático que únicamente ha encontrado negocio en el club de Mestalla a través de la compraventa de jugadores.