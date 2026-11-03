Javier Tebas, presidente de LaLiga, habló sobre su relación con el Barcelona y su presidente Joan Laporta, aclarando que ha atravesado periodos de tensión y de acercamiento, antes de transformarse en los últimos años en una colaboración más profesional, pese a que persisten algunas diferencias de puntos de vista.

Las declaraciones de Tebas, recogidas por el diario Sport, se produjeron durante su participación en el foro «Un Mundo en Progreso» en la ciudad de Barcelona, donde expresó su reconocimiento a la postura de Laporta después de que este lo defendiera frente a las críticas que le dirigió el Real Madrid, subrayando que el presidente del club catalán es consciente de su empeño por la independencia de LaLiga y por no ceder a las presiones de los clubes.

Tebas declaró: «Mi relación con Laporta ha pasado por buenos y malos momentos, es como una montaña rusa», en referencia a la famosa atracción de feria que se desplaza por recorridos altos y bajos, y que desciende y asciende con rapidez y de forma reiterada, algo que Tebas empleó para describir las bruscas fluctuaciones que ha vivido su relación con el presidente del Barcelona.

Y añadió: «Cuando gestionaron bien el club, comprendieron cómo funcionan las reglas del fair play financiero, y eso ayudó a hacer nuestras relaciones más profesionales».

Continuó: «Entiendo las declaraciones de Laporta, él sabe que siempre me he preocupado por mantener una postura independiente y por aplicar la justicia, y que no he cedido a ninguna presión de ningún tipo. Si lo hubiera hecho, LaLiga habría perdido mucha de su autoridad frente a los clubes. Le agradezco sus palabras».

Diferencias económicas y las reglas del fair play financiero

La relación entre Tebas y el Barcelona no siempre ha sido estable, ya que los años pasados fueron testigos de desencuentros sobre las reglas financieras que LaLiga impone a los clubes, especialmente la capacidad del club catalán de inscribir a sus jugadores en medio de su crisis económica.

El acuerdo de inversión con el fondo «CVC» fue uno de los principales puntos de fricción, pues Tebas mostró su apoyo al proyecto que pretendía inyectar inversiones en los clubes de LaLiga a cambio de una parte de algunos ingresos futuros, mientras que el Barcelona rechazó sumarse a él, al considerar que sus condiciones no se ajustaban a los intereses del club a largo plazo.

También escalaron las diferencias a causa de las reglas del fair play financiero, después de que el Barcelona afrontara dificultades para inscribir a varios de sus jugadores como consecuencia de su situación financiera, y de que Tebas se aferrara a la necesidad de aplicar las normativas al club sin excepciones.

Pero Laporta reveló anteriormente que las relaciones institucionales y personales con Tebas habían comenzado a mejorar, señalando que ambos habían reabierto los canales de comunicación tras un periodo de enfrentamientos, y que se habían vuelto capaces de discutir las diferencias y alcanzar entendimientos.

Un acercamiento declarado con el inicio del nuevo mandato de Laporta

Este acercamiento se hizo evidente el 1 de julio de 2026, durante la ceremonia de investidura de Laporta como presidente del Barcelona para un nuevo mandato que se extiende hasta el año 2031, cuando ambas partes intercambiaron mensajes positivos ante los asistentes.

Tebas dijo en la ocasión que habían discrepado durante los años pasados, pero recalcó que cada parte defendía sus intereses, y añadió: «Puede que coincidamos más o menos, pero siempre buscaremos lo que es mejor para el fútbol y para LaLiga».

Por su parte, Laporta dirigió un mensaje directo al presidente de LaLiga, diciendo: «Tienes en el Barcelona a un aliado leal para promocionar LaLiga en todo el mundo, tanto a nivel nacional como internacional. Siempre estamos dispuestos a colaborar contigo, y lo hemos demostrado y seguiremos trabajando de esta manera».

El presidente del Barcelona afirmó que los puntos de coincidencia entre ambas partes se habían vuelto más numerosos que los de discrepancia, y que ambos se habían habituado a buscar espacios comunes cuando surgen las diferencias.

¿Un frente común ante el Real Madrid?

Las declaraciones de Tebas adquieren una relevancia añadida en medio de la aguda tensión entre el Barcelona y el Real Madrid, especialmente tras el caso Negreira y la retirada del club catalán del proyecto de la Superliga europea, lo que condujo al deterioro de su relación con Florentino Pérez.

Laporta había dicho en una entrevista con el diario «L'Équipe» el pasado octubre que la relación con el Real Madrid ya no existe, sino que se ha transformado en un enfrentamiento, en referencia a las repercusiones del caso Negreira.

En contrapartida, parece que el Barcelona y Tebas se encaminan hacia una mayor coordinación institucional, sobre todo porque el presidente de la Liga considera que el club catalán es un socio importante en el futuro de la competición, mientras que el Barcelona necesita una relación estable con el organismo organizador de la liga en vista de sus asuntos económicos y deportivos.