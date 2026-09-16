Tebas critica al trío del Madrid: apoyar a Ceuta no es una opinión personal

Javier Tebas, presidente de LaLiga, considera que "es un gran error" que tres jugadores del Real Madrid no llevaran ayer martes la camiseta de apoyo a la ciudad de Ceuta en el partido contra el Elche.

Ambos equipos saltaron al terreno de juego con camisetas que llevaban lemas de apoyo a la ciudad de Ceuta, y las imágenes de la retransmisión muestran claramente a los jugadores del Elche vistiéndolas antes de entrar al campo, mientras que los jugadores del Real Madrid recibieron sus camisetas en el túnel que conduce al terreno de juego antes de saltar al césped.

Sin embargo, tres jugadores del Real Madrid no mostraron la camiseta: Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Ibrahima Konaté recibieron cada uno una camiseta de manos del utillero.

Mbappé y Vinicius se pusieron la camiseta, pero solo la subieron hasta la altura de los hombros, mientras que Konaté únicamente la sostuvo en las manos, y tanto el francés como el brasileño se la quitaron momentos después, justo antes de que el equipo pasara.

La camiseta llevaba el lema "Todos somos caballas", una expresión de apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta, que registró una entrada masiva de ciudadanos marroquíes a finales del pasado mes de julio.

Tebas declaró, según recogió el diario "Marca", sobre la polémica surgida por la actitud de Mbappé, Vinicius y Konaté: "Creo que es un gran error".

Tebas señaló que el Real Madrid es una entidad española y que la participación de todo el equipo en este tipo de iniciativas es "un acto institucional, un acto del club" y no "un acto personal en el que uno tenga que dar su opinión".

Aclaró que los eventos que promueven las entidades deportivas están autorizados por la Liga de Fútbol Profesional española, LaLiga, y no deberían quedar sujetos a la opinión de los futbolistas "cuando no afectan a cuestiones ideológicas".

Y continuó: "Que todo el equipo entre con la camiseta puesta es una tradición arraigada en el club. El jugador debe entrar con la camiseta puesta. Porque entrar con una camiseta doblada equivale a entrar sin camiseta", rechazando que se trate de una postura política.

En este sentido, comentó también la polémica en torno al jugador marroquí Abdessamad Ezzalzouli, que vistió la camiseta de apoyo a Ceuta en el partido de su equipo, el Real Betis, contra el Villarreal, y recibió amenazas e insultos por ello, calificándolo de "daño colateral".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora







