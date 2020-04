Tebas avisa: el Madrid tendrá un gran problema si se juega en verano

En un encuentro con la prensa extranjera, el presidente de La Liga ha hablado sobre los planes para la vuelta del fútbol

El auge del coronavirus ha hecho que todas las competiciones deportivas, incluyendo el fútbol, se hayan visto obligadas a paralizarse, no teniendo fecha para la vuelta de todos los torneos a lo largo y ancho de Europa.

Sin embargo, la UEFA y los distintos torneos, como es el caso de La Liga, se encuentran realizando diferentes planes de contergencia y calendarios, pensando en la vuelta de todos los torneos, tanto nacionales como continentales como es el caso de la Champions y la .

Así lo ha asegurado Javier Tebas, el presidente de La Liga, en un encuentro con prensa extranjera. 'La Gazzetta dello Sport' recoge que las organizaciones tienen en mente como fecha de vuelta de los torneos el mes de mayo, en concreto, los últimos días del quinto mes del año.

PONE UNA FECHA PARA LA VUELTA DEL FÚTBOL

"Estamos considerando la idea de volver a jugar, en y otros países europeos, el 29 de mayo o, alternativamente, el 6 de junio. Para las competiciones europeas, el 28 de junio. Con estas fechas, obviamente, hay tiempo para comenzar a entrenar nuevamente respetando el protocolo de reanudación de la actividad que hemos diseñado para . Para el final de la temporada no querríamos ir más allá del mes de agosto, y es obvio que todo esto afectará el calendario de la próxima temporada", expresó el dirigente.

Acerca de los calendarios y de lo que se está planteando, Tebas fue claro."Dos posibilidades están bajo consideración. El primero es jugar competiciones nacionales e internacionales al mismo tiempo, el segundo comenzar con los nacionales, a principios de junio con la esperanza de cerrar en julio, y luego completar las copas europeas entre julio y agosto", expresó.

LAS OBRAS DEL BERNABÉU, EN PROBLEMAS SI SE JUEGA EN VERANO

En el caso de que se juegue en verano lo que queda de temporada, hay obras que correrían peligro. Es el caso de la reforma del Santiago Bernabéu, que tendría que acelerar de forma significativa sus obras, como apunta el diario As, para que pudiese llegar en condiciones para la vuelta de la competición, en el caso de que se disputasen los últimos encuentros de la campaña en los meses de julio y agosto.

Tebas habló sobre el tema y declaró que cada equipo "tiene sus contratos y hay que respetarlos y no se pueden parar porque esa cosas valen millones de euros. Alguno no podrá parar los contratos para sus cubiertas", aseveró.

Además, el dirigente comentó algo muy claro. El cuadro blanco jugará en verano si juegan todos, si no, "no va a poder jugar". "Alguno jugará en verano si jugamos todos los equipos, si no va a poder jugar", expresó Tebas.

DESCARTA LA CANCELACIÓN DE LA TEMPORADA

Otro de los temas por los que fue cuestionado el máximo dirigente del ente liguero es sobre una posible cancelación de la temporada, a la vista de que el número de contagios por coronavirus aumenta, algo que ha negado Tebas.

"No, por el momento no se menciona en absoluto. Es una hipótesis que no contemplamos. Queremos terminar. Probablemente a puerta cerrada. Y es curioso, por casualidad, que los clubes que quieren terminar la temporada aquí sean los de la parte inferior de la Liga, los que luchan para no retirarse. Les puedo asegurar que ningún campeonato importante o de mitad de temporada tiene la intención de cancelar la temporada, quien habla de ello lo hace por intereses personales", comentó.

"No terminar la temporada 19-20 traería una pérdida cuantificable en mil millones de euros. Si terminamos a puerta cerrada, el daño económico será de 350 millones de euros. Si pudiéramos jugar con el público, las pérdidas seguirían siendo de 150 millones de euros. En cuanto a los derechos de TV en Liga, recaudamos el 90% del total. Si ya no tenemos que jugar, además de renunciar al 10% faltante, tendríamos que devolver el 18% de lo que ya hemos recaudado", detallaba acerca del posible impacto en la economía del fútbol la no finalización de la campaña.

LA LIGA, SIN NECESIDAD DE AYUDA ESTATAL

Sobre los sueldos y sus rebajas, Tebas declaró que La Liga y los clubes no necesitan ayuda del Estado ya que son "económicamente independientes".

“Estamos en un momento de crisis excepcional, impredecible y de enorme impacto. Todos pierden dinero, me parece normal que los salarios de los jugadores también se reduzcan. En España no encontramos un acuerdo con el sindicato, nuestra negociación encalló ayer. Por el momento, 8 clubes de La Liga (de Primera y Segunda) han solicitado ERTE, pero en los próximos días todos nuestros equipos activarán protocolos de reducción de salarios, ya sea a través de ERTE o con acuerdos individuales con sus jugadores. El fútbol español no tiene la intención de recurrir a la ayuda estatal, debemos ser económicamente independientes".

"Será necesario modificar los contratos de los jugadores que vencen el 30 de junio, así como los diversos acuerdos de préstamo. No es simple, pero no tan complicado. Creo que los jugadores estarán de acuerdo y que las diferentes ligas encontrarán una solución que cumpla con las regulaciones generales ", comentó.

Acerca de un posible cambio de formato de las competiciones, Tebas se mostró en contra, ya que considera que hacer eso sería algo "muy arriesgado".

“Esto es algo que debe evitarse. Porque tanto a nivel nacional como internacional hemos vendido nuestras ligas y la Champions a más de 100 televisores en el mundo. Los vendimos con este formato, con este número de equipos y este número de juegos. Cambiar la estructura de la competencia obligaría a reescribir cientos de contratos. En mi opinión, cambiar de formato es muy arriesgado".

INCRÉDULO CON EL INTER Y MESSI

Otro de los temas por los que fue cuestionado fue por la posibilidad de que Lionel Messi saliese de con dirección a Milán, al Inter, tras las palabras de Massimo Moratti, afirmando que no es un "sueño prohibido".

"No creo que la llegada de Messi pueda resolver los problemas de la , que están vinculados a la mala relación entre deudas, cobros altos e insuficientes. Las cifras de la Serie A están estresadas, y estos problemas económicos ciertamente no las resuelven Leo Messi. Me gustaría que Messi se quedara aquí, pero si se va no sería un drama: se dijo que sin Cristiano Ronaldo la Liga habría perdido dinero, y en cambio lo habríamos ganado, incluso en . Los grandes jugadores ayudan pero no son esenciales para un campeonato", comentó.