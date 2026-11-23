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Javier Tebas, presidente de LaLiga, podría emprender acciones legales contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, por las declaraciones que el máximo dirigente del club blanco realizó el pasado sábado en la reunión de socios y que el dirigente español considera un exceso inaceptable.

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Tebas asistió a la primera gala de homenaje a los árbitros en España, celebrada en Madrid, y en declaraciones recogidas por «Mundo Deportivo» se mostró tajante sobre las palabras que Pérez le dedicó en la asamblea general del pasado domingo: «Ya le he respondido en las redes sociales; no es la primera vez que pide mi dimisión, es solo una más en la lista».

Según el diario español, una fuente cercana a LaLiga aseguró que Tebas estudia seriamente emprender acciones legales, al considerar que las declaraciones de Pérez, en las que comparó la política mediática del Real Madrid con la de Goebbels, un asunto que actualmente está en manos del Tribunal de Arbitraje Deportivo, han sobrepasado los límites de la crítica admisible.

La misma fuente añadió que Tebas afirmó: «Lo que escribí y lo que está pasando está muy claro. Hasta el sábado, el presidente Florentino Pérez se excedió mucho, y estoy estudiando emprender cualquier acción contra él. Las conclusiones a las que se ha llegado sobre las muertes no son correctas», en alusión a la delicadeza de las declaraciones del presidente del Real Madrid.

En cuanto a la polémica surgida en China por las declaraciones de Kylian Mbappé, Tebas también se pronunció: «LaLiga está trabajando para encontrar una solución. En cuanto a las retransmisiones, los partidos del Real Madrid no se emiten, mientras que los de los demás equipos sí. Aun así, creo que resolveremos el problema del Real Madrid, pero el club tendrá que dar otros pasos».

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La postura del presidente de LaLiga sobre el caso Negreira sigue siendo firme: «No voy a alargar este asunto, no voy a ser duro con el Barcelona eternamente. El caso ya está en los tribunales y no puedo esperar eternamente a que se llegue a una resolución».

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Tebas añadió: «Para entonces quizá ya nos hayamos retirado, o retirado antes de tiempo. Esto procede del entorno del Real Madrid y de la televisión del Real Madrid, es algo sin precedentes. Su postura sin precedentes fue su amistad conmigo en relación con el Barcelona hasta que abandonaron la liga de élite. Si la gente no entiende lo que está pasando, es porque no lo sigue. Tenemos una postura clara y no vamos a romper nuestras relaciones con el Barcelona».

Sobre la relación con el Real Madrid, Tebas fue claro: «Nuestra puerta está abierta. La labor del presidente de LaLiga es defender la competición frente al Real Madrid o su junta directiva, que es una liga corrupta. Tenemos que defender la competición. Me da igual que sea el Real Madrid o cualquier otro equipo, lo importante es defender la competición».

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Al hablar de la liga actual, añadió que hay «tres equipos peleando por el título» y recordó a todos que «todavía queda mucho camino». Además, opinó que Rodri o Lamine Yamal merecen el Balón de Oro más que Harry Kane.

Tebas cerró su intervención afirmando que «tendremos que replantearnos nuestro papel» en el Mundial si a España no se le concede la organización de la final, unas declaraciones que reflejan el grado de tensión que vive el presidente de LaLiga con las distintas instituciones del fútbol y que abren la puerta a una nueva etapa de polémica en el fútbol español.