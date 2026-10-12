El empate 1-1 de la Juventus en su visita al Cagliari, en la Serie A, terminó derivando en un enfrentamiento caliente entre los entrenadores de ambos equipos, después de que intercambiaran palabras fuertes tras el pitido final, en una discusión que acabó con el árbitro mostrándole la tarjeta roja a cada uno de ellos.

La Juventus no logró dar continuidad a sus victorias después de ganar al Atalanta, ya que se vio por detrás en el marcador con un gol de Maldini en el minuto 20, antes de que Kolo Muani la salvara de la derrota al anotar el tanto del empate en el minuto 81 en el estadio Unipol Domus. El delantero francés desperdició además otra ocasión que podría haberle dado el triunfo a su equipo.

Pero la tensión se elevó al término del partido durante el saludo entre Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, y Pisacane, director técnico del Cagliari.

Según el análisis de lectura de labios que ofreció la cadena "DAZN", Spalletti criticó lo que consideró una pérdida de tiempo por parte de su rival, diciéndole: "Qué bien perdéis el tiempo".

El encontronazo evolucionó hacia un intercambio de frases duras, después de que el entrenador del Cagliari agarrara el brazo de Spalletti, quien le preguntó: "¿Qué haces?", a lo que Pisacane respondió: "No, ¿qué haces tú?", antes de que el técnico de la Juventus le gritara amenazándole: "Te voy a dar una bofetada". Miembros de ambos cuerpos técnicos intervinieron para separar a los entrenadores, mientras el árbitro zanjó la situación expulsando a los dos.

Spalletti le quita importancia al incidente

En sus declaraciones sobre lo sucedido, Spalletti minimizó la gravedad de la discusión y explicó que le dijo al entrenador del Cagliari que su equipo juega bien, pero que también sabe perder tiempo, algo que provocó la protesta de este último.

El técnico de la Juventus declaró: "No pasó nada. Le dije que son buenos, que juegan bien y que saben cómo perder el tiempo, y él me dijo: '¿Qué quieres decir con que perdemos el tiempo?'. Después el árbitro nos expulsó. Nada especial, todo completamente normal".

Por su parte, Pisacane abordó el incidente con un tono irónico, al considerar que las cosas podrían haber terminado con un abrazo en lugar de una expulsión, antes de dirigir un mensaje a su rival, señalando que el hecho de que la Juventus sienta preocupación por no ganar al Cagliari en la sexta jornada debe ser un motivo de orgullo para su equipo.