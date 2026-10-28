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Kate, la esposa de Harry Kane, le ha dedicado un emotivo mensaje en Instagram al capitán de Inglaterra después de que fuera proclamado mejor jugador del mundo en la ceremonia del Balón de Oro celebrada el lunes por la noche en Londres. Kate le dijo a su marido que se merece el premio «más que nada», mientras que el delantero del Bayern de Múnich ya había aprovechado su discurso de aceptación para dar las gracias a su novia de la infancia y a sus cuatro hijos.

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Kate Kane comparte un emotivo homenaje tras la conquista del Balón de Oro

Kane fue proclamado ganador del Balón de Oro el lunes por la noche en el London Palladium, tras imponerse a Kylian Mbappe y Lamine Yamal después de marcar 73 goles entre su club y su selección la temporada pasada. Kate estuvo a su lado en la ceremonia y, según el Daily Mail, la pareja siguió celebrándolo hasta altas horas de la noche con amigos y familiares en una fiesta posterior en Cirque le Soir, en Soho.

Ahora que todo se ha calmado, Kate ha compartido un emotivo mensaje con sus 478.000 seguidores en Instagram: «No hay palabras para describir lo orgullosa que estoy de ti. Tu esfuerzo, dedicación y capacidad de superación son algo que admiro cada día. De cada revés al que te has enfrentado has vuelto más fuerte. Me alegra mucho que el mundo pueda ver tu increíble talento, tu dedicación y todo el trabajo que has hecho para llegar hasta aquí. Te lo mereces más que nadie y no podría estar más orgullosa de estar a tu lado y verte brillar. ¡Por ti y por todo lo que está por venir!»

Kane agradece el apoyo de su esposa en su discurso del Balón de Oro

Kane ya se había asegurado de rendir homenaje a Kate, su amor de la infancia, en su discurso de agradecimiento del lunes. Ambos son de Walthamstow y se casaron en 2019, dos años después de que él le pidiera matrimonio en las Bahamas. Esa noche se besaron después de que Kane recibiera tanto el Balón de Oro como el premio al mejor delantero.

«A mi esposa, Kate, mi mejor amiga», dijo Kane. «Hemos pasado por momentos buenos y malos, sin duda. Eres quien más me apoya. De hecho, tenía la sensación de que deseabas esto incluso más que yo. Sé que la angustiosa espera hasta saberlo ha sido horrible para ti, pero aquí está: ¡lo hemos conseguido! Siempre quieres lo mejor para mí, te sacrificas para ayudarme a cumplir mis sueños, y sé que también son tus sueños, así que no habría sido posible sin ti. Este es un trofeo que celebramos los dos, no solo yo. Es nuestro, de toda la familia y de todo nuestro equipo más cercano. Así que solo quiero darte las gracias. Te quiero. Tengo muchas ganas de disfrutarlo y celebrarlo esta noche, sin duda. Te quiero».

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Kane dedica el Balón de Oro a sus cuatro hijos

La pareja tiene cuatro hijos, las niñas Ivy y Vivienne y los niños Louis y Henry, y se ha instalado en Baviera desde que Kane llegó al Bayern procedente del Tottenham. Kate, graduada en ciencias del deporte y preparadora física profesional, ha estado siempre a su lado. Kane también se dirigió directamente a sus hijos durante su discurso.

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«Mis hijos están en casa viendo esto. Seguro que ya ha pasado vuestra hora de acostaros, sobre todo porque vamos [la ceremonia] un poco más tarde de lo que esperábamos», dijo. «Así que, Ivy, Vivienne, Louis y Henry: sois la razón por la que hago esto. Puede que aún no entendáis del todo lo que significa llevar este trofeo a casa. Llevaré algunos más, pero este es especial, así que tengo muchas ganas de veros y celebrarlo con vosotros. Quiero daros un buen ejemplo como padre, pero también como profesional, y mostraros lo que significa trabajar duro y creer en uno mismo. Os quiero muchísimo».

¿Qué le espera a Kane tras conquistar el Balón de Oro?

Los 61 goles que Kane marcó con el Bayern la temporada pasada lo convirtieron en el primer jugador en alcanzar esa cifra en una sola campaña desde Cristiano Ronaldo con el Real Madrid en la temporada 2014-15. Además, conquistó el doblete y llevó a Inglaterra al tercer puesto en el Mundial.

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Terminadas las celebraciones, regresará ahora a Baviera con el objetivo de ayudar al Bayern a revalidar ese doblete y hacer realidad el brindis de Kate por «todo lo que está por venir».



