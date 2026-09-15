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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traducido por

Tchouaméni, titular: gran sorpresa en la alineación del Real Madrid ante el Elche

Elche vs Real Madrid
Elche
Real Madrid
Primera División
J. Bellingham
Y. Diomande
A. Tchouameni
J. Mourinho
España
Inglaterra
Côte d’Ivoire
Francia
Portugal

Mourinho elige su alineación para el partido ante el Elche

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció la alineación de su equipo para enfrentarse al Elche, en el estadio Manuel Martínez Valero, en la tarde de este martes, en el marco de la sexta jornada de LaLiga.

Mourinho decidió apostar por el cuarteto ofensivo formado por Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Yan Diomandé y Arda Güler, mientras que la alineación deparó una gran sorpresa con la presencia de Jude Bellingham en el banquillo, junto a Bernardo Silva.

Asimismo, Aurélien Tchouaméni sale en el once titular del conjunto blanco por primera vez en la presente temporada, tras su prolongada ausencia por lesión.

La alineación del Real Madrid fue la siguiente:

Portería: Courtois.

Defensa: Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella.

Centro del campo: Valverde, Tchouaméni, Güler.

Ataque: Diomandé, Vinícius Júnior, Mbappé.

Por su parte, el Elche apuesta por la siguiente alineación:

Portería: Dituro.

Defensa: Sánchez, Redondo, Chust, Rieffo.

Centro del campo: Valera, Villar, Morente, Aguado, Neto.

Ataque: Osorio.

Cabe señalar que el Real Madrid ocupa el segundo puesto en la clasificación de LaLiga con 12 puntos, con cuatro victorias y una sola derrota, mientras que el Elche se sitúa en el decimonoveno puesto, penúltimo, con tan solo dos puntos.

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