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El centrocampista francés propone a Mbappé para el Balón de Oro

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Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, aseguró que su compatriota Kylian Mbappé merece conquistar el Balón de Oro de este año, y subrayó que el equipo está "frustrado" por la actuación arbitral en LaLiga.

Así lo manifestó durante la conferencia de prensa previa al duelo contra la Roma en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

El centrocampista francés habló sobre la preparación del equipo para el partido y su visión del nivel que está ofreciendo el Real Madrid, además de su papel en el centro del campo bajo la dirección del entrenador José Mourinho, al insistir en la necesidad de lograr un equilibrio entre las tareas defensivas y la aportación ofensiva.

Tchouaméni: Mbappé merece el Balón de Oro

Sobre el jugador que merece ganar el Balón de Oro, Tchouaméni declaró, según recogió el diario español "AS": "Kylian es el que más lo merece. Ha hecho una temporada excepcional y, si no lo gana Kylian, hay otros jugadores franceses como Ousmane Dembélé y Michael Olise que también han ofrecido un nivel magnífico".

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El papel de Tchouaméni en el centro del campo del Real Madrid

El centrocampista francés habló sobre lo que le exige su entrenador Mourinho dentro del campo y explicó: "En el partido contra el Villarreal me pidió que diera equilibrio, y eso es importante teniendo en cuenta que contamos con muchos jugadores de vocación ofensiva. También me pidió avanzar con el balón y marcar goles, pero lo más importante para él es mantener el equilibrio".

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Y añadió sobre sus conversaciones con el técnico: "Sí, hemos hablado y me explicó lo que quiere de mí y cómo puedo ayudar al equipo. Estoy recuperando mi nivel poco a poco, y también mi puesta a punto física".

Tchouaméni señala el problema del Real Madrid

Sobre las críticas relativas al rendimiento del Real Madrid y si existen problemas en la forma de jugar, Tchouaméni afirmó: "Hay muchas cosas que podemos mejorar. No hemos ofrecido nuestro mejor nivel con el balón desde el inicio de la temporada, pero estamos trabajando en ello en los entrenamientos y estoy seguro de que mejoraremos".

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Y en cuanto a las estadísticas que indican que el Real Madrid recorre menos distancia que algunos de sus rivales, aclaró: "Tenemos que correr con inteligencia. Son solo estadísticas, y a veces muestran las cosas que necesitamos mejorar y otras veces no reflejan la imagen completa. Es seguro que hemos hecho buenos partidos sin necesidad de recorrer grandes distancias".

Sobre el ambiente distinto en comparación con las temporadas pasadas, Tchouaméni insistió en la necesidad de afrontar las críticas con calma: "Sabemos que jugar en el Real Madrid significa estar expuesto a las críticas. Lo más importante es mantener la calma y trabajar para mejorar al equipo. Podemos rendir mejor, sin duda, y trabajamos a diario para conseguirlo. Lo que importa al final son los títulos que logremos al término de la temporada, y vamos a pelear por ellos".

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Tchouaméni: el duelo contra la Roma no será fácil

Sobre el próximo rival del Real Madrid, el centrocampista francés señaló: "Sabemos que nos vamos a enfrentar a un gran equipo. Sigo sus partidos y espero un duelo difícil, especialmente porque se jugará fuera de nuestro estadio, pero tenemos la calidad necesaria para ganar y daremos lo máximo de nosotros".

Y añadió sobre la importancia del partido: "Es un duelo importante. Comenzamos nuestro camino de la mejor manera posible ante el Inter y queremos continuar por la misma senda ante la Roma".

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El jugador del Real Madrid se niega a entrar en la crisis del centro del campo

Tchouaméni se negó a revelar su opinión sobre la necesidad del Real Madrid de contar con un centrocampista más creativo: "No voy a hablar de este tema. Lo más importante ahora es el partido de mañana. Podéis dirigir esa pregunta al entrenador o al presidente, pero yo soy jugador, tengo mi propia opinión y no voy a hablar de ella hoy".

Y cuando se le preguntó de nuevo si el equipo necesita un centrocampista con mayores capacidades creativas, respondió: "Tengo mi opinión sobre este asunto, pero determinar las necesidades del equipo es vuestro trabajo. Nosotros damos todo lo que tenemos con los recursos disponibles. Destacamos a nivel de élite en algunas características, pero lo más importante es el trabajo colectivo en el centro del campo".

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Tchouaméni también se refirió a la relación entre los centrocampistas y los delanteros, y aseguró que el equipo disfruta de una buena relación entre sus integrantes y que cada jugador busca ayudar a sus compañeros en la mayor medida posible, al señalar que el fichaje de Diomande otorga al equipo un apoyo adicional y al confirmar la determinación de los jugadores de dar todo lo que tienen para ganar títulos.

Tchouaméni: estamos frustrados con el arbitraje

Sobre sus declaraciones tras el duelo contra el Villarreal y si sigue enfadado con las decisiones arbitrales, Tchouaméni manifestó: "No quiero hablar de los árbitros. Ellos intentan dar lo mejor de sí, pero actualmente sentimos una gran frustración por algunas decisiones. Lo más importante es que logramos la victoria y ahora debemos centrarnos en lo que viene".

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El Real Madrid espera mantener sus resultados positivos en la Champions League cuando se enfrente a la Roma, en un partido en el que el equipo busca reforzar su arranque europeo y mejorar su rendimiento colectivo, en medio de las aspiraciones de Tchouaméni y sus compañeros de competir por los títulos esta temporada.